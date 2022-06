Wim Mattheus halftijds directeur Sint-Martinusinstituut in Koekelare

Het Sint-Martinusinstituut in Koekelare (SMIK) is de school waar hij leerling is geweest, stage heeft gelopen en al jaren lesgeeft. En nu wordt Wim Mattheus (48) uit Ichtegem halftijds directeur van zijn tweede thuis. “Een droom die werkelijkheid wordt”, glimlacht hij. “Ik kijk er verlangend naar uit.”

De aanstelling van Wim is gebeurd door de raad van bestuur van de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert, waartoe het SMIK behoort. Het gaat om een halftijdse functie met ingang van 1 september. Wim volgt Torhoutenaar Rik Gadeyne (59) op, die weliswaar nog twee jaar halftime directeur blijft: tot aan zijn pensioen. De leerkrachten en de leerlingen worden de komende twee schooljaren bijgevolg aangestuurd via een duobaan.

Twee jaar halftijds

Wim (48) woont in de Mexicostraat in Ichtegem. Hij is getrouwd met Hilde Vlieghe (48), lerares wiskunde en wetenschappen aan ‘zijn’ school. Ze hebben drie kinderen: dochter Leone (17) en de zonen Wolkert (15) en Vinse (12). Wim behaalde in 1996 het diploma van bachelor secundair onderwijs Nederlands, geschiedenis en economie. Als oud-leerling van het SMIK begon hij er in september 1998 les te geven. Het voorbije schooljaar was hij beleidsmedewerker. In zijn vrije tijd houdt hij op de eerste plaats van sporten, vooral hardlopen en fietsen. De gezonde geest in het gezonde lichaam, weetjewel.

Aangezien Rik Gadeyne, die sinds september 2013 directeur van het SMIK is, nog twee schooljaren halftijds in functie blijft, is de benoeming van Wim eveneens halftijds. Hij zal zijn directeurschap combineren met lesgeven.

Gecharmeerd door het kleinschalige

“Deze school ligt me al van jongs af nauw aan het hart”, zegt hij. “Ik ben er amper weg geweest en ken hier na al die jaren zowat elk hoekje en kantje. Ik ben vooral gecharmeerd door het kleinschalige van de school. Niet dat leerlingen elders een nummer zijn, maar bij ons in Koekelare gaat het verder: we kennen elke leerling door en door. Dat zijn de voordelen van klein maar fijn. We bieden met het SMIK de eerste vier jaar van het secundair onderwijs aan, goed voor om en bij de 235 leerlingen en 25 leerkrachten.”

Na 14 jaar werd Raf Fiems begin 2002 als directeur van het SMIK opgevolgd door Torhoutenaar Luc Van de Sompele. Die bouwde zijn functie vanaf september 2013 tot een halftime af en kreeg zijn vriend en stadsgenoot Rik Gadeyne naast zich, die vanaf september 2015 voltijds het Sint-Martinusinstituut leidde.

Nu maakt Rik deel uit van een gelijkaardige constructie als toen met Luc en reduceert hij zijn directeurschap voor twee jaar tot een parttime job, met Wim Mattheus aan zijn zijde, die in 2024 voltijds directeur kan worden.

Gemoedelijke school

“De job van beleidsmedewerker het voorbije schooljaar heeft me de ogen geopend”, vertelt Wim. “Ik maakte kennis met andere, boeiende facetten van het schoolgebeuren, een heel positieve ervaring. Ik hou van uitdagingen en neem graag initiatief. Dus stelde ik me kandidaat voor de vacante directiefunctie. Met succes.”

“Destijds kreeg ik van voormalige directeur Raf Fiems de kans om aan het SMIK les te geven en sinds september vorig jaar proef ik van het helpen uitzetten van de beleidsbakens. Ik wil onze gemoedelijke, familiale school in dezelfde sfeer leiden en zal, in de voetsporen van mijn voorgangers, kiezen voor een stijl van verbinding en betrokkenheid.”

“Aan dat project vanop de eerste rij mogen bijdragen, heeft me gestimuleerd om me voor de directiefunctie kandidaat te stellen.”