WijzerWeide van WBS De Wijzer officieel geopend: “Stimuleert de ontwikkeling”

De WijzerWeide van de VBS De Wijzer is nu officieel opengegaan. Dit gebeurde met veel enthousiasme en polonaise dansende kinderen en juffen. De school wil hiermee de creativiteit van de kinderen aanwakkeren en het spelend leren aanmoedigen.

“Een tijd geleden kregen we de kans om de school uit te breiden met een stukje grondgebied net naast de speelplaats. Samen met de leerlingen, de leerkrachten, ouders, Regionaal Landschap en MOS werd een plan uitgetekend hoe de groene speel- en leerzone er zou uitzien. Twee papa’s trokken onze werkgroep. Dankzij hen, de sponsoring van ouders en de vele helpende handen konden we het terrein omtoveren tot onze WijzerWeide, waar spelen leren is”, begint directrice KarolineVermote haar verhaal.

Speel- en leerzone

“We spreken bewust van een groene speel- en leerzone. Enerzijds zal de groene speelzone als recreatieruimte gebruikt worden. Anderzijds is de groene leerzone het verlengde van het klaslokaal. Zo kan er in en met de natuur les gegeven worden. Ze zijn een ideale basis voor creatieve en originele spelmomenten en ze bieden een schat aan speel- en leerkansen. De creativiteit van de kinderen zagen we al onmiddellijk: de eerste kampen werden al gebouwd! Vaardigheden zoals het probleemoplossend denken, worden aangescherpt. Kinderen leren risico’s herkennen en inschatten. Ze leren verantwoorde risico’s te nemen. Dit wakkert het zelfvertrouwen aan.”

De WijzerWeide sluit, volgens de directrice, perfect aan bij de schoolvisie. “Nieuwsgierigheid, ontdekking en verwondering vormen de basis om spelend te leren. Onze leerlingen mogen actief en avontuurlijk zijn. We geven hen het vertrouwen om hun eigen ding te doen. We willen de ontwikkeling en gezondheid van onze kinderen stimuleren en zijn overtuigd van het positieve verband tussen contact met de natuur en leerprestaties. De WijzerWeide zal het welbevinden stimuleren en samen buiten spelen en leren zal een positief effect hebben op het spelgedrag van onze leerlingen.”

Duurzame school

Op de ene plaats zullen kinderen hun energie kwijt kunnen, op een ander plekje kunnen kinderen die er nood aan hebben, tot rust komen. Deze groene zone is volgens de directie ideaal voor de milieueducatie en een goede stap richting ‘een duurzame school’ die de biodiversiteit en het klimaat ten goede komt. “Dit is nog maar het begin van de vergroening van onze school. Er wordt in de toekomst verder onthard. Nu gaan we eerst onze WijzerWeide verder inrichten. Een arena, een insectenhotel, vlinderstruiken, een weerstation, gevarieerd groen… stap voor stap gaan we vooruit. We willen levensecht leren, zodat de leerlingen meer zin krijgen in leren en leven”, besluit Karoline.