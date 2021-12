Wie wordt de ‘Technicus Universalis’ van VTI Brugge?

VTI Brugge kijkt met gezonde spanning uit naar het openingsweekend van hun nieuwe campus langs de Vaartdijkstraat. Als corona geen roet in het eten gooit, is de feestelijke inhuldiging van de nieuwe gebouwen voorzien op 15 en 16 januari.

In afwachting van deze gebeurtenis lanceert de school een zoektocht naar de Technicus Universalis. “We willen met dit initiatief onze school, onze leerlingen en onze medewerkers in beeld brengen. We willen tonen wie we zijn. Tegelijkertijd willen we het brede publiek kennis laten maken met onze nieuwe campus”, vertelt algemeen directeur Miek Kemel.

Tien deelnemers, waaronder komiek en oud-leerling Steven Mahieu en burgemeester Dirk De fauw, nemen de handschoen op en strijden in tien afleveringen om de titel van Technicus Universalis. “Twee afleveringen staan ondertussen online. Op de sociale mediakanalen van de school verschijnt vanaf nu elke week een nieuwe aflevering tot op 13 januari 2022 één winnaar uit de bus komt. Hij of zij mag zichzelf dan de Technicus Universalis noemen”, vult de algemeen directeur nog aan.

Spannend

Naast Steven Mahieu en burgemeester De fauw strijden nog acht andere deelnemers voor de begeerde titel. Naast de huidige en de uittredende directeur nemen zowel leerlingen, leraren als opvoeders deel.

Marie-Lou Vandecasteele, leerling uit het eerste jaar, is een van hen. “Ik vond het superleuk om te mogen deelnemen. Het was wel een beetje spannend, maar het is tof dat ik nu op school door bijna iedereen herkend word.” Ook opvoeder

Bart Chielens strijdt mee voor de titel. “Het was een speciale ervaring. Alle proeven zijn al ingeblikt door een marketingbureau, maar we verklappen zeker niet wie de Technicus Universalis wordt.” Er zit dus niets anders op dan regelmatig de sociale mediakanalen van het VTI Brugge te raadplegen.

(PDC)