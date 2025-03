Wie vult de directiestoel in Kunstacademie Poperinge?: “Bruisende, artistieke werking mee helpen uitdragen”

Kunstacademie Poperinge is op zoek naar een voltijds directeur binnen het model van een evenwaardige directietandem. Momenteel bestaat het directieteam uit Stefanie Vandewalle als voltijds directeur, die bijgestaan wordt door twee tijdelijke halftijdse adjuncten.

“Vanaf 1 augustus stappen we over op een model van een directietandem, met twee evenwaardige voltijds directeurs die samen de belangen van de vier domeinen (muziek, woordkunst-drama, dans en beeldende kunsten) zullen behartigen”, legt schepen voor Onderwijs Loes Vandromme (CD&V) uit. “Op die manier werken we aan een doorgedreven vorm van samenwerking over de twee instellingen en vier domeinen heen. In de praktijk verdelen de twee directeurs de taken onder elkaar. Naargelang ieders individuele sterktes krijgt elke directeur een pakket aan eindverantwoordelijkheden. Dat takenpakket kan doorheen de jaren evolueren en wijzigen volgens de noden die op dat moment leven.”

Domeinoverschrijdend denken

Het algemeen beleid, het personeelsbeleid, communicatie, beeldende kunsten en woordkunst-drama behoren tot het takenpakket van huidig directeur Stefanie. “Mooi meegenomen wanneer er kandidaten zich aanbieden met complementaire vaardigheden, maar veel belangrijker nog is dat het een verbindend, daadkrachtig figuur is die een positieve energie uitstraalt en de huidige bruisende artistieke werking uitdraagt. Ervaring in een leidinggevende functie is uiteraard een pluspunt.”

De werking met een directietandem past binnen de visie van domeinoverschrijdend denken waar de academie van doordrongen is. “Het DNA van Kunstacademie Poperinge is doordrongen van over het muurtje heen durven kijken, op zoek naar cross-overs en spontane samenwerkingen tussen de verschillende kunsten. Al bij een eerste stap in het hoofdgebouw in de Oostlaan 11a wordt dat duidelijk: nergens anders in Vlaanderen vind je een academie waar op één en dezelfde gang een les waarnemingstekenen plaatsvindt naast pakweg een les piano.”

Teamspirit

Kunstacademie Poperinge is een groeiende en bloeiende academie. “Niet alleen qua aanbod, maar ook op vlak van leerlingenaantallen. Voor het schooljaar 2024-2025 telt de academie 1.456 leerlingen, goed voor een stijging van 60 leerlingen in vergelijking met het schooljaar daarvoor. Een team van een 60-tal leerkrachten verzorgt de lessen in de Oostlaan, het Vroonhof en zo’n 15 locaties in deelgemeentes. Doordat de academie op veel locaties actief is, vraagt dat nogal wat flexibiliteit van de leerkrachten”, legt schepen Vandromme uit.

“Net daarom wordt sterk ingezet op het teamgevoel. De sfeer op de academie is positief, joviaal en gemoedelijk. Een aantal leerkrachten woont op een uur of verder van Poperinge, maar toch blijven ze jaar na jaar tot eindstation Poperinge sporen, net omwille van die collegiale sfeer. En lesgeven, dat doen ze allen met een doorgedreven passie, enthousiasme en liefde voor hun vak.”

Mooie vooruitzichten

Intussen wordt ook vooruitgeblikt op de toekomst. “Voorlopig ligt de hoofdvestiging nog even in het voormalige Mariaziekenhuis langs de Oostlaan, maar momenteel lopen we een heel intensief traject met Scholen van Vlaanderen om de plannen rond de bouw van een gloednieuwe kunstacademie op de Vroonhofsite heel concreet te maken. Een inspirerende plaats dus waar het heerlijk toeven en werken is, mét mooie troeven en vooruitzichten”, besluit schepen Loes Vandromme.