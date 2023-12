West-Vlamingen scoren best op ingangsexamen arts, tandarts en dierenarts

De West-Vlaamse studenten behaalden afgelopen jaar het hoogste slaagpercentage voor de toelatingsexamens van arts, tandarts en dierenarts in Vlaanderen. Van alle West-Vlamingen is er maar liefst 51 procent geslaagd. Dat tegenover hoogstens een veertigtal procent in de andere provincies.

De toelatingsexamens voor arts en tandarts kennen al een langere jaarlijkse traditie, maar dit jaar werd er voor het eerst ook één georganiseerd voor de richting dierengeneeskunde.

“Enkel in West-Vlaanderen is de slaagkans op die examens zo hoog”, stelt Brecht Warnez, Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V) uit Wingene, die de cijfers opvroeg bij minister Ben Weyts (N-VA). Liefst 294 van de 591 West-Vlaamse deelnemers voor het examen arts slaagden hier ook voor, een goede 50 procent. Bij tandheelkunde lag het percentage op 49 procent, met 90 van de 184 West-Vlaamse kandidaten die slaagden. Voor dierengeneeskunde kwam er nog een beter resultaat uit de bus met 48 geslaagden op 65 deelnemers, wat neerkomt op een percentage van 74 procent.

De provincie West-Vlaanderen steekt er met een slaagpercentage van 51 procent met kop en schouders bovenuit. Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen scoren nog relatief hoog met een slaagpercentage van 43 en 42 procent. Maar Limburg (36 procent) en Antwerpen (33 procent) hinken achterop met het allerlaagste slaagpercentage voor de ingangsexamens bij de studenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer studenten arts en tandarts

Warnez pleit al langer in het Vlaams parlement voor meer studenten die aan de opleiding geneeskunde of tandheelkunde mogen starten. De afgelopen jaren werden die plaatsen al gevoelig verhoogd en dit jaar komen er daar nog een pak meer bij. Want in november werd er beslist door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V), na overleg met federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), dat er volgend academiejaar in Vlaanderen 1.723 studenten kunnen starten met geneeskunde en 252 aan de opleiding van tandheelkunde.

“Volgend academiejaar zullen er meer studenten voor arts en tandarts kunnen leren en dat is een goede stap met het tekort bij ons”

“Dat wil zeggen dat er 279 West-Vlamingen zullen kunnen starten met de opleiding voor arts en 43 aan de opleiding voor tandarts. Dit academiejaar waren dat er nog maar 226 en 29. Dat is belangrijk voor onze provincie, want ook wij kampen met een tekort aan artsen en tandartsen. Her en der zijn er patiëntenstops, waardoor je vaak te lang moet wachten voor je bij de dokter terechtkan. Daarom ben ik heel blij dat er in 2024 maar liefst 67 West-Vlaamse studenten meer aan de opleiding arts of tandarts zullen kunnen starten”, besluit Warnez.