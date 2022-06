West-Vlaamse leerlingen Lander en Remi winnen Vlaamse Houtproef

In de gebouwen van de Confederatie Bouw in Sint-Niklaas mocht Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de winnaars van de Vlaamse Houtproef feliciteren en hun trofee overhandigen. De Vlaamse Houtproef is de grootste schrijnwerkerswedstrijd van ons land voor scholen. Lander Vannieuwenburg van het KTA Brugge en Remi Impe van BuSO De Ster Tielt wonnen respectievelijk in het BSO en het BuSo.

De Vlaamse Houtproef is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers voor leerlingen uit de richting hout of schrijnwerkerij in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs (BuSO / BSO / TSO). Aan de wedstrijd, die op donderdag 21 april plaatsvond, namen 875 leerlingen uit 58 scholen van over heel Vlaanderen deel.

De leerlingen kregen één dag tijd om een werkstuk te maken dat ze vooraf niet kenden. Dit jaar was dat een onregelmatig houten tafeltje. Het stuk was zo ontworpen dat de leerlingen verschillende houtbewerkingstechnieken moesten toepassen (zowel manueel als machinaal) en met verschillende houtsoorten moesten werken.

Conner Rousseau bestudeert samen met Willy Simoens, de voorzitter van de schrijnwerkersfederatie het werkstuk. © gf

Een vakjury van ervaren schrijnwerkers evalueerde vervolgens de werkstukken en riep per provincie een winnaar uit. Die winnaars stootten ook door naar het tweede luik van de wedstrijd, waarbij stukken uit heel Vlaanderen met elkaar vergeleken werden.

Aan het eind werd per studierichting (BuSO / BSO / TSO) een winnaar voor heel Vlaanderen uitgeroepen. De werkstukken van Merel Van den Bergh van het GITOK Kalmthout (TSO), Lander Vannieuwenburg van het KTA Brugge (BSO) en Remi Impe van BuSO De Ster Tielt (BuSO) werden uiteindelijk als beste bekroond.

Zij ontvingen hun trofee uit handen van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Remi Impe kon er helaas niet bij zijn wegens ziekte. Voor het TSO was het brons voor een andere West-Vlaming, Thibo Laseure van het VTI Veurne.