West-Vlaamse kleuters scoren best op taaltest

Van alle Vlaamse kleuters scoren de West-Vlaamse vijfjarigen het best op de jaarlijkse taalscreening van de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA).

Sinds schooljaar 2021-2022 krijgen alle kleuters van vijf jaar in het gewoon onderwijs aan het begin van het schooljaar een taalscreening, de zogenaamde KOALA-test. In het najaar van 2024 zit voor heel Vlaanderen 11,12 procent van de kleuters in de zogenaamde oranje zone, tegenover 10,63 procent het jaar voordien. Die kleuters hebben mogelijk extra ondersteuningsmaatregelen nodig. In de rode zone zit 4,42 procent van de kleuters, tegenover 3,77 procent het jaar voordien. Zij hebben intensieve extra ondersteuning nodig.

Uit de cijfers blijkt dat West-Vlaanderen bijzonder goed scoort. Maar liefst 93,8 procent van onze kleuters blijft in de groene zone en heeft dus voldoende kennis van het Nederlands om naar het eerste leerjaar te kunnen gaan. Slechts 4,6 procent zit in de oranje zone, 1,6 procent in de rode zone. Daarmee scoort West-Vlaanderen in zowel de oranje als de rode zone het laagste percentage en in de groene zone het hoogste percentage. Een verklaring ligt wellicht in het feit dat West-Vlaanderen de minst diverse provincie is van alle Vlaamse provincies. Leerlingen met een migratie-achtergrond scoren traditioneel slechter op de KOALA-test.

Negatieve trend?

Toch moet er voor onze provincie nog een kanttekening bij gemaakt worden. Uit de vergelijkende cijfers van de voorbije jaren blijkt namelijk dat we in vergelijking met dezelfde test in het najaar van 2023 iets meer kleuters in de rode zone hebben. In het najaar van 2023 scoorde slechts 1 procent van de leerlingen een resultaat dat in de rode zone belandde, vorig jaar was dat dus al 1,6 procent. Daarmee zit West-Vlaanderen opnieuw op het niveau van 2021 en 2022. Of er sprake is van een negatieve trend, is dus niet meteen duidelijk.

Voor Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir blijft het belangrijk om niet alleen in de klas maar ook thuis met Nederlands bezig te zijn. “We zien heel duidelijk dat kinderen die de taal niet machtig zijn, ook zwakker scoren. Dat kan niet de bedoeling zijn, want daarmee hypothekeren ze de rest van hun schoolcarrière en verdere leven. De 425 miljoen die we investeren om de kennis van het Nederlands te versterken, gaan vooral naar het kleuteronderwijs en de lagere school. Die maatregelen worden nu uitgewerkt.” (Belga/LK)