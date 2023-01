West-Vlaamse jongeren willen vreemde talen leren: “Aanbod Spaans in West-Vlaamse scholen voor Buitengewoon Onderwijs is uniek in Vlaanderen”

Naast Frans, Engels of Duits mogen scholen sinds het schooljaar 2014-2015 ervoor kiezen elke andere vreemde taal in te richten. In de praktijk beperkt de keuze zich in Vlaamse scholen tot Spaans of Italiaans en weinig scholen lijken die kans te grijpen. Opmerkelijk is wel het feit dat er ook twee West-Vlaamse secundaire scholen voor Buitengewoon Onderwijs – GO! SBSO Sterrebos in Moorslede en GO! SBSO De Branding in Oostende – een aanbod Spaans in de derde graad hebben en dat is uniek in Vlaanderen.

Na de goedkeuring van de talennota in 2013, mogen scholen sinds schooljaar 2014-2015 ervoor kiezen elke andere levende, vreemde taal dan het Frans, Engels of Duits in te richten als algemeen vak. In de praktijk beperkt de keuze zich in Vlaamse scholen tot Spaans of Italiaans. De populariteit is niet zo groot, maar in West-Vlaanderen blijkt er het meest interesse in vreemdetalenonderwijs. “Sinds een achttal jaar kunnen scholen ook nog andere levende, vreemde talen aanbieden. Niet veel scholen grijpen deze kans”, zegt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste voor cd&v. Dat blijkt uit cijfers die ze opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Toch is de interesse in West-Vlaanderen voor vreemdetalenonderwijs het grootst. In de tweede graad secundair onderwijs steeg het aantal leerlingen dat Spaans volgt in drie jaar tijd van vier naar 103 leerlingen, verspreid over vier West-Vlaamse scholen. Het aantal leerlingen in de derde graad dat Spaans volgt, is nog altijd beduidend hoger. Maar die cijfers daalden dan weer van 423 in het schooljaar 2016-2017 naar 311 in zes jaar. Het aantal Vlaamse leerlingen dat in de derde graad Italiaans volgt is dan weer bijna uitsluitend een West-Vlaams verhaal.”

Spaanse of Italiaanse in West-Vlaams secundair onderwijs

Sinds 2016-2017 kan je in verschillende West-Vlaamse scholen Spaans in de tweede graad secundair onderwijs kiezen. “Dit aanbod begon heel voorzichtig met vier leerlingen, maar groeide vooral in het schooljaar 2020-2021 aan tot 103 leerlingen. Op vandaag is het aanbod er in vier scholen: Assebroek, Torhout (twee scholen) en Veurne”, vertelt Poperings schepen Loes Vandromme.

“Er zijn ondertussen 23 West-Vlaamse scholen waar je in de derde graad Spaans kan volgen.”

“In de derde graad geeft dit een ander beeld. In zes jaar tijd daalde het aantal West-Vlaamse leerlingen van 423 naar 311. Gemiddeld daalt het aandeel van deze leerlingen van 2,5 procent naar 2,2 procent tegenover de totale schoolbevolking. Er zijn ondertussen 23 West-Vlaamse scholen waar je in de derde graad Spaans kan volgen. Zo ook in het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge. Opmerkelijk is het feit dat er ook twee West-Vlaamse secundaire scholen voor Buitengewoon Onderwijs een aanbod Spaans in de derde graad hebben. Dat kan in GO! SBSO Sterrebos in Moorslede en GO! SBSO De Branding in Oostende. Uniek in Vlaanderen.”

Het aantal leerlingen dat voor Italiaans kiest ligt veel lager en ook het aanbod is veel kleiner. “De cijfers voor West-Vlaanderen zijn wel opvallend. In heel Vlaanderen volgden 37 leerlingen Italiaans in de derde graad. Dit blijkt bijna een uitsluitend West-Vlaams verhaal te zijn: 21 van deze leerlingen volgden Italiaans in de enige West-Vlaamse school uit Oostende die dit aanbod doet.”