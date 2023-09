Werkgroep Zomerlezen en Huiswerkbegeleiding zoekt extra krachten

Na twee maanden succesvol zomerlezen met 26 vrijwilligers en ruim 40 bereikte kinderen is het derde werkjaar huiswerkbegeleiding van start gegaan. De werkgroep organiseert wekelijks op dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur, op woensdag van 14.30 tot 15.30 uur en op zaterdag van 10 tot 11 uur een uur huiswerkbegeleiding voor lagereschoolkinderen (behalve in de vakanties). Momenteel staan om en bij de 25 vrijwilligers paraat (met een delegatie op de foto), maar er worden extra krachten gezocht. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer kinderen er geholpen kunnen worden. Elk engagement is welkom. Wie zich geroepen voelt, kan mailen naar info@huiswerktorhout.be. Info: www.huiswerktorhout.be. (foto JS)