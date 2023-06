Werkgroep lanceert jubileumjaar 200 jaar Sint-Jozefsschool Ieper: “200 dagen lang elke dag een leuke anekdote en afsluiten met feestweek”

Het huidige schooljaar zit er bijna op maar bij basisschool Sint-Jozef in Ieper kijken ze al reikhalzend uit naar het schooljaar 2023-2024. Dan tellen ze 200 dagen af tot 19 maart om hun 200-jarig bestaan te vieren. Later die week is er een oud-leerlingendag en daarvoor roept de werkgroep zoveel mogelijk oud-leerlingen op om af te komen.

Twee eeuwen Sint-Jozefsschool, dat wordt binnenkort dus gevierd in de Meenseweg. Er werd hiervoor een werkgroep opgericht bestaande uit: leden van Jefs Moaten: Hugo Hermans, Inge Vandroemme, Guido Lazeure, Katrien Deraeve, Heide George en Jean-Marie Dehaene, leden van ouderraad: Jef Van Gils, Houda Abidi, Katelijne Provost en Liesbet D’hont en leden van het schoolteam: Nadine Wyffels, Sonja Mazereel, Gerda Delva, Karin Vanrobaeys en Lieven Calis.

Bollingstraat

“Zowel uit aanwijzingen van het Ieperse stadsarchief, als van Zuster Jeanne, de laatste kloosterzuster die ook directie was, is er sprake van onderwijs door de zusters van Sint-Jozef in 1824”, zegt directeur Lieven Calis. “De eerste vestiging was in de Bollingstraat, waar nu het Ieperse College is. Sinds 1921 is de Sint-Jozefsschool langs de Meenseweg gelegen. Deze verhuis gebeurde na de verwoestende oorlogsjaren samen met het klooster en het woonzorgcentrum. De Zusters van Sint-Jozef hadden een boerderij met landerijen. Op 19 maart is het Feest van Sint-Jozef. Ieder jaar wordt dit in het wzc Huize Sint- Jozef Ieper en in de Sint-Jozefsschool met de kinderen en met het schoolteam gevierd. Zowel in ver als in het recente verleden werd dit opgeluisterd met het driejaarlijkse schoolfeest, met een filmnamiddag, met een ijsje, met Jefs Frietkraam,… 19 maart 2024 wordt een bijzonder feest van Sint-Jozef, want dan vieren we 200 jaar.”

Stadsarchief

Van 1 september 2023 tot 19 maart 2024 is het precies 200 dagen. Dit berekende gewezen directeur Guido Lazeure (74). “Het is een leuk toeval, waarmee we iets wilden doen. We kozen ervoor om via Facebook elke dag iets te posten uit de voorbije 200 jaar. Deze items, een weetje, een sprekende foto, een filmpje, een affiche uit de oude doos, zijn we nu volop aan het verzamelen. Enthousiaste medewerkers van het Ieperse stadsarchief hielpen ons al aardig op weg om onze collectie een serieus gezicht te geven. We kunnen zeker nog input gebruiken”, aldus Guido, die directeur was van 1980 tot 2014.

Mooiste jaren

“Ik ben nu negen jaar met pensioen. Voor Sint-Jozef gaf ik les in het College. In mijn periode bij deze school heb ik de mooiste jaren van mijn leven meegemaakt. Het toppunt was toen we het leerlingenaantal van 472 bereikten, een record. Een ander toppunt is het feit dat we vaak hoorden hoe kwalitatief ons onderwijs is. Veel van onze leerlingen hebben het later goed van af gebracht. Ik mocht ook steeds met een fantastisch korps samenwerken. Je kon er dag en nacht op rekenen. Vanuit dit enthousiasme groeiden activiteiten zoals de schoolfeesten. Nu blijf ik betrokken via Jefs Moaten, waar Hugo Hermans voorzitter is. Tijdens mijn actieve carrière konden we genieten van een bloeiende en dynamische ouderraad. Wij willen met Jefs Moaten de huidige ouderraad nu ondersteunen. Daarvoor organiseren we onder meer een quiz.”

Oproep naar oud-leerlingen

Op vraag van Lieven Calis helpt Guido ook mee aan het feestjaar. “Ik zet onder meer mijn schouders onder de 200 dagen en help de oud-leerlingendag mee ondersteunen. Ik heb nog enkele tientallen connecties maar hoop dat we via oud-leerlingen meer oud-leerlingen kunnen aanspreken. Of er enkele oud-leerlingen intussen hiernaast in het woonzorgcentrum wonen? Ik vermoed van wel.”

Intussen kreeg de school een grote nieuwbouw, een deel van het oude gebouw staat er nog. “We hopen dat het oude gebouw nog overeind zal staan, zodat ze de nostalgie kunnen opsnuiven. Het is moeilijk te zeggen hoeveel inschrijvingen er zullen zijn. Om alles onder controle te houden zullen we wellicht met tijdslots werken en zal het zonder partner zijn. We bieden de oud-leerlingen een glaasje aan en onze fotograaf zal zorgen voor klasfoto’s. Je kan je als oud-leerling aanmelden via 200jaarsintjozefsschoolieper@gmail.com”, aldus Guido.

Gent-Wevelgem

Daags na de oud-leerlingendag is er op 24 maart Gent-Wevelgem. “De vorige jaren deden we hier telkens iets mee en wie weet krijgt dit ook een vervolgstuk”, besluit Lieven Calis.

Sint-Jozefsschool – CDI – Meenseweg 33 8900 Ieper, www.cdi-ieper.be/sint-jozef. Volg 200 jaar Sint-Jozefsschool Ieper op Facebook.