Werken kleuterspeelplaats schieten goed op

In basisschool De Toekomst kijken de leerlingen uit naar de nieuwe speelplaats. “Ontharden, boomschors voorzien, speelheuvels aanleggen, centrale zitplaatsen maken en een gangpad en fietsparcours ontwerpen. Dit zijn allemaal werkjes die in de herfstvakantie zijn gerealiseerd, vertelt Tom Eeckhout (35), leerkracht van het vijfde leerjaar. “Er stond een groot houten speelhuis dat aan vervanging toe was en werd afgebroken. Toch konden we nog heel wat hout recupereren voor nieuwe speeltoestellen. Ondertussen is de omheining geplaatst. De speelheuvels zijn nog kaal maar die willen we op 13 januari beplanten. Er zullen ook stapstenen, klimpalen, klimrekken en een glijbaan geplaatst worden. Er komt ook een zitarena op de heuvel.” (ELD)