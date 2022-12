Weide van Campus Annuntiata uitgebreid met vijverproject

Campus Annuntiata heeft er vanaf heden een vijver bij, die gebruikt zal worden voor STEM-projecten. “De verschillende niveaus zijn handig voor experimenten rond de waterkwaliteit en biodiversiteit”, aldus wetenschapsleerkracht Dorine Veranneman.

De groene weide achter Campus Annuntiata is sinds de start van het project vier jaar geleden niet alleen blijven groeien met nieuwe bomen en planten, ze wordt ook helemaal geïntegreerd in het schoolgebeuren. Leerlingen hebben zelf de mussenlofts gemaakt en volgen buiten les. De moestuin en kruidenmuur komen van pas in het voedingsatelier. De pas aangelegde vijver in een afgesloten, aanpalend stuk aan de weide zal worden gebruikt voor STEM-projecten van de wetenschapsklassen. Om de vijver aan te leggen, moesten de leerlingen zelf de handen uit de mouwen steken. Een vijvertje van twee bij drie meter, het leek een klusje van niets… tot ze eraan begonnen. Chemieleerkracht Dieter Ghillemijn en wetenschapsleerkracht Katrien De Waele leggen uit: “We hebben hier goed over nagedacht, en kregen ook professionele hulp van Pascal Decrock, een van de ouders. De vijver is aangelegd in verschillende niveaus. Pascal heeft berekend dat we met een volume van 2.500 tot 3.000 kubieke meter goed zitten.”

Fauna en flora

Wetenschapsleerkracht Dorine Veranneman heeft een peilbuis en een pluviometer in de vijver geïnstalleerd: “De verschillende niveaus zijn handig voor experimenten rond de waterkwaliteit en biodiversiteit. We zullen zuurstofplanten, lelies, vijver- en moerasplanten aanplanten op de verschillende niveaus. Dat zal zeker ten goede komen aan de biodiversiteit van fauna en flora. De eerste planten zitten er al in: watermunt, rietgras, kanariegras, driedelig waterblad en irissen… Het zal wel even duren voor we resultaat zien, maar het is de bedoeling dat dit een amfibievriendelijke vijver wordt. We koppelen aan de vijver een project klimaatopwarming. Zo zullen we elke week registreren hoeveel regen er valt, kijken welke invloed dit heeft op ons grondwater en grafieken opstellen.” (MVO)