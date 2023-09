Weer meer cannabis op school: “Maar geen reden tot paniek”

Het drugsbezit op de West-Vlaamse scholen zit bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. In 2022 werden er door de lokale politiezones tijdens controles 40 vaststellingen geregistreerd, in 2019 waren dat er 46. Toch is er volgens het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs geen reden tot paniek: “De cijfers blijven al jaren stabiel.”

Tijdens de pandemie werd er massaal afstandsonderwijs gevolgd, waardoor het aantal vaststellingen inzake drugsbezit – logischerwijs – stevig daalde. West-Vlaanderen volgt doorgaans de trends die ook in andere provincies zichtbaar zijn, maar volgens de statistieken die Kamerlid Franky Demon (CD&V) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaat het toch relatief goed bij ons. “Oost-Vlaanderen heeft doorgaans het hoogste aantal vaststellingen, gevolgd door Limburg en Antwerpen”, aldus Franky Demon. (lees verder onder de grafiek)

De cijfers blijken echter niet waterdicht te zijn. “Het kan natuurlijk wel zijn dat er in die provincies gewoon meer controles gebeuren. Sowieso blijven er in alle scholen heel wat gebruikers onder de radar.” Van de geregistreerde drugsbezitters in West-Vlaanderen is het overgrote deel mannelijk, ook dat blijft doorheen de jaren een constante. De drug die het meest wordt aangetroffen bij scholieren blijft cannabis. Andere (hard)drugsvormen worden zelden teruggevonden op onze scholen.

Stabiel

Volgens Katleen Peleman van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs is er - ondanks dit nieuws - geen sprake van een problematische situatie. “Het bezit van cannabis bij scholieren blijft al meer dan tien jaar stabiel, met af en toe lichte schommelingen. Er is geen indicatie dat de cijfers binnenkort zullen dalen, maar we verwachten ook niet dat ze zullen stijgen. Een herstel naar het niveau van voor de coronacrisis zit er wel in, dat was helaas onvermijdelijk”, nuanceert de directeur.

“Het gebruik van alcohol en harddrugs neemt af, jongeren zien sneller het belang in van een gezonde levensstijl”

“Volgens onze rapporten is het gebruik van alcohol en andere harddrugs bij jongeren wél aan het afnemen. Tieners groeien - meer dan vroeger - op in een context waar meer aandacht is voor een gezonde levensstijl én we weten beter welke preventieve maatregelen effectief werken. We hopen natuurlijk dat dit effect zich ook uitbreidt naar het cannabisgebruik, maar daar kunnen we geen voorspellingen over maken.”