‘Weekinfo’ bundelt al 30 jaar lang de laatste nieuwtjes van BS Sint-Paulus Kortrijk

Het pamflet Weekinfo van basisschool Sint-Paulus in Kortrijk ging dit jaar z’n 30ste jaargang in. Elke week krijgen ouders van Sint-Paulus zo het schoolnieuws mee. Roger Neyens, die er dertig jaar geleden directeur was, kwam met het idee.

Roger Neyens werd in 1986 directeur van de Sint-Niklaas- en Sint-Paulusschool. “De Sint-Niklaasschool lag vroeger in de Beheerstraat”, legt hij uit. Er gebeurde een fusie tussen beide scholen waardoor alles naar de site van de Sint-Paulusschool verhuisde. Voor de Sint-Paulusschool één geheel werd, was er nog een vestiging aan de Minister Vanden Peerenboomlaan en een vestiging aan de Burg. Felix de Bethunelaan.

Niet meer verouderd

“Voordien was er op school een soort schoolkrantje dat vol stond met informatie over de afgelopen weken en zelfs maanden”, aldus Roger. “Er zat veel papier in de bundel die de kinderen mee naar huis kregen en soms was het nieuws al verouderd. Toen bedacht ik of het niet beter zou zijn om een blad te maken dat aan beide zijden bedrukt was, en dat elke week mee te geven met het oudste kind per gezin. Zo zou iedereen weten wat er de voorbije week gebeurd is en wat er de week erop op het programma zou staan. Voor de kinderen die van de vestiging van de Sint-Niklaasschool in de Beheerstraat gekomen waren, was het ook interessant. Ze konden op die manier snel kennismaken met wat er op de vestigingen in de Minister Vanden Peerenboomlaan en de Burg. Felix de Bethunelaan gebeurde, zoals onder meer de sportclub op woensdagnamiddag.”

Bij een doorlichting in 2003 kon Roger met een bundel Weekinfo’s onmiddellijk een antwoord geven aan de inspecteur die vroeg hoe de school doorspeelde aan de ouders wat er op school gebeurde.

Speciale edities

Op 3 september 1992 rolde de eerste Weekinfo uit de matrixprinter van toen. Roger stond er negen jaar lang zelf voor in. “In het schooljaar 2001-2002 kwam meester Jan Vandemeulebroecke erbij om de Weekinfo te maken. Jan ging vorig jaar met pensioen. Nu is Cedric Ryckaert verantwoordelijk voor de opmaak.”

In het vorige schoolkrantje was het nieuws soms al verouderd Roger Neyens

Rubrieken die we in de loop der jaren in de Weekinfo terugvinden zijn ‘uit de kleuterklas’, ‘sportclubnieuws’, ‘menu’, ‘niet naar school’, ‘kaarting’, ‘uit de klas’, ‘ouderavond’, ‘van frank naar euro’, ‘veldloop’, en nog veel meer. Tussen de teksten door verschijnen foto’s en tekeningen die door kinderen gemaakt werden.

In het schooljaar 1999-2000 bestond de school 100 jaar. Dan was er heel het jaar door om de twee weken een dubbele Weekinfo. In die weken vond je nieuws over de geschiedenis van de school. Roger heeft ook nog een speciale editie van de Weekinfo van toen hij met pensioen ging.

Digitaal

Toen Pascal Vanden Broucke directeur van de school werd, vond hij het fijn om op school een Weekinfo te hebben. “Als directeur kan je dat echter niet meer bolwerken om dit elke week zelf te maken”, zegt hij.

De Weekinfo onderging in de loop der jaren wel een metamorfose. “In het begin was het echt knip- en plakwerk. Ik durf Roger bijna niet te tonen hoe gemakkelijk het nu gaat”, zegt Cedric. Ondertussen is de Weekinfo digitaal geworden. Cedric toont nu ook aan de leerlingen van de derde graad hoe hij die maakt in een online programma. “Van de 300 oudste kinderen van de gezinnen op school zijn er nog slechts 16 voor wie we de Weekinfo afdrukken.”

De Weekinfo bestaat nog steeds uit twee bladzijden. Cedric sprokkelt nu ook veel info en foto’s uit de online klasblogjes. Nu is de Weekinfo ook in kleur. “Vroeger was het niet betaalbaar om dat alles in kleur af te drukken in de copytheek”, pikt Roger in.

Nu is ook de website een belangrijke informatiebron naar ouders toe.