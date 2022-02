Week van de veerkracht in RHIZO-College in Zwevegem

Vandaag sloot men in het RHIZO College Zwevegem de vierde week van de veekracht af. Er waren diverse activiteiten.

De school ziet zijn leerlingen graag als gelukkige en stressvrije jongeren. “Sommigen ervaren echter spanningen waarbij verschillende factoren een rol kunnen spelen: schooltaken, de beste willen zijn, pestgedrag, spanning in de vrije tijd, moeite hebben om vrienden te maken, media, thuissituatie…

Mentaal welbevinden

“Tijdens de week van de veerkracht zet ons hele schoolteam zich in om mentaal welbevinden centraal te zetten”, konden we er vernemen van directeur Evelien Thomas, waarna Janny Coopman, eveneens directeur, aanvult: “Het is een week waar we extra aandacht besteden aan ontspanning, verbinding met elkaar, welbevinden, aantonen dat jongeren terecht kunnen bij ons op school als zij met iets zitten…. Het spreekt evenwel voor zich dat we het hele jaar aandacht besteden aan het welbevinden van jongeren.”

De hele week waren er verschillende activiteiten, zoals Highland Games, Homo Universalis en ochtendgymnastiek,cop school om jongeren te laten ontspannen. Om stil te staan bij het thema mentaal welbevinden was er ook een veerkrachtige wandeling en waren er gesprekken rond het thema. “Op woensdag werd gratis soep uitgedeeld aan de leerlingen onder de noemer ‘Soep met Babbeltjes’. Verder staan acht Sidekick Sams paraat voor jongeren die het moeilijk hebben of gewoon even een babbel willen en dit niet alleen tijdens de week van de veerkracht, maar door het hele jaar heen.”, aldus Thomas.

Warme William

En ook de enige echte Warme William was van de partij. Hij wil jongeren aanmoedigen om een Warme William te zijn voor anderen, maar geeft ook de duidelijke boodschap aan jongeren dat ook zij ergens terecht kunnen als zij dat willen.

Voor de organisatie van de week van de veekracht kon het RHIZO College Zwevegem rekenen op de hulp van ‘Warme gemeente Zwevegem’, Huis van het Kind tal van lokale en regionale partners.

Op de foto: Warme William wil jongeren aanmoedigen er te zijn voor anderen.

(GV)