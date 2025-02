“We zijn toch niet in Antwerpen?”: toelating fouilles na illegaal vuurwerk 100 dagen stuit meteen op kritiek

Cobra 6 kostte Fabio Schifano (26) drie vingers in Ieper, enkele maanden later ‘vieren’ jongeren er een 100-dagenweek met dergelijk illegaal vuurwerk. De burgemeester laat nu stelselmatige identiteitscontroles en fouilles toe, maar de beslissing stuit meteen op kritiek. “Dit kan het onrechtvaardigheidsgevoel bij jongeren doen groeien.”

De politie kan voortaan stelselmatige identiteitscontroles en veiligheidsfouilles uitvoeren bij jongeren in Ieper. “Nee, dit is geen leuke maatregel, maar ze is wel nodig”, stelt burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “Er wordt al lang niet meer gegooid met onschuldige bommetjes.”

Illegaal

In deze 100-dagenweek merken diensten van politiezone Arro Ieper steeds meer en zwaarder materiaal op. “Illegaal vuurwerk van het type Cobra 6 is geen uitzondering meer, en zorgt voor gevaarlijke situaties.”

In het Ieperse Zillebeke wou voetballer Fabio Schifano (26) op 19 oktober 2024 zo’n vuurwerk van het veld gooien. Het ontplofte in z’n hand en hij verloor drie vingers.

Gemeenschapsdienst?

“Over nieuwjaarsvuurwerk zijn de meningen uiteenlopend, maar laatstejaars een hele week knallers laten galmen zou getolereerd moeten worden? Ikzelf heb kunnen vaststellen dat enkele scholieren, vermoedelijk eerste- of tweedejaars, doodleuk voetzoekers gooiden naar voorbijrijdende fietsers langs het Scholierenpad”, zegt Nancy Six van Vlaams Belang.

“Als afspraken niet nageleefd worden, dan moet er een tandje bijgestoken worden om alsnog de orde te herstellen en daarom staan wij achter de beslissing van de burgemeester. Wie beweert dat al die regels niet nodig zijn en we de jeugd geen plezier gunnen, loopt duidelijk met oogkleppen en oordoppen rond.”

GAS-boetes

“Identiteitscontroles zijn een ongemak dat men erbij moet nemen”, aldus Six die tegen GAS-boetes is.

“Die worden veelal door ouders betaald. Laat de jongeren enkele uren gemeenschapsdienst doen, zwerfvuil ruimen bijvoorbeeld. Het is ook aan de schooldirectie om overtreders een gepaste en bijkomende straf op te leggen. Jammer dat enkele amokmakers de boel verzieken waardoor alle laatstejaars over dezelfde kam geschoren worden.”

Onrechtvaardigheidsgevoel

Groen uitte meteen kritiek. “Stuitend hoe makkelijk dit bestuur overschakelt”, stelt Sam Vancayseele, oud-raadslid en bestuurslid van Groen. Hij spreekt over “een gevaarlijke zone”.

“Overpolicing kan het onrechtvaardigheidsgevoel bij jongeren doen groeien. Ook wie hiermee niets te maken heeft, kan gecontroleerd worden. Het vergroot de kloof tussen burger en politie. Daarnaast is dit een inbreuk op de integriteit van jongeren: ze worden publiekelijk gecontroleerd. Voor een professionele profilering is vorming nodig. Wij vermoeden dat de profilering zal gebeuren op basis van socio-economische, uiterlijke kenmerken.”

“Er moet een redelijke grond en een duidelijk uitleg gegeven worden waarom net zij en niet anderen worden gecontroleerd. Breed kaderen is zeker bij minderjarigen belangrijk: zij zijn niet altijd op de hoogte van hun rechten. Dit is in het belang van het welzijn van de burger en de legitimiteit en geloofwaardigheid van de politie. In plaats van uit een machtspositie jongeren te viseren pleiten wij voor dialoog. We zijn toch niet in Antwerpen?”

Stoerdoenerij

Valentijn Despeghel, West-Vlaams voorzitter van Vooruit en fractieleider in Ieper, noemt de maatregel “draconisch”. “Er zijn nu al voldoende mogelijkheden om op te treden. Zet daar een paar politiemensen in burger en je haalt de overlastbezorgers er zo uit. De maatregel die het schepencollege nu invoert, is eerder wat stoerdoenerij.”

“Gaat men op oudejaarsavond dan hetzelfde doen? Dan is er ook overlast door vuurwerk, met soms zelfs gewonden tot gevolg. Misschien moeten we ons de vraag stellen of het huidige format van de 100 dagen nog wel de juiste is.” (TP)