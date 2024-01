“We gaan voor maximale ontharding”: ‘t Nieuwland heeft ambitieuze plannen met speelplaats

Basisschool ‘t Nieuwland, in de Ontvangersstraat in Tielt – die volop met een herstructurering bezig is – heeft heel ambitieuze plannen met de speelplaats. De betonnen vlakte ruimt plaats voor groene speeleilanden met een fietsparcours, zitzones, rustplekjes, een buitenklas én een sportterrein. Alles samen goed voor een prijskaartje van 650.000 euro.

In 2023 werd de projectoproep ‘Natuur in je school’ gelanceerd door Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gelanceerd. 241 projectvoorstellen werden ingediend en 167 voorstellen werden weerhouden. Ook het voorstel van ‘t Nieuwland kreeg groen licht en kon rekenen op de maximumsubsidie van 200.000 euro. “Voor de uitwerking van het voorstel riepen we de hulp in van BLES, Buiten leren en spelen”, legt administratief directeur Patrick Van Nieuwenhuyse uit. “Naast het team werden de leerlingen en ouders bevraagd en werd een kernteam met ouders en leerkrachten in het leven geroepen. Met deze input ging Studio Basta aan de slag zo maakten we een een voorontwerp.”

Tegen pesten

Daarbij wordt de kaart van duurzaamheid resoluut getrokken, door recuperatie van regenwater, aanplant van streekeigen groen en maximale ontharding. In het ontwerp, waarvan er intussen ook een geslaagde maquette gemaakt werd, werden groene speeleilanden uitgewerkt, compleet met tunnels en zelfs (touw)bruggen. Rond die eilanden is een fietsparcours voorzien, maar ook zitzones met rustplekjes, een buitenklas en een sportterrein.

“Verschillende studies hebben bewezen dat dergelijke speelplekken een goede aanpak voor het pestprobleem betekenen”, gaat de directeur verder. “Kinderen vervelen zich niet en worden op verschillende manieren uitgedaagd. Dat draagt bij tot het welbevinden en daardoor daalt het pesten.”

Stevig prijskaartje

De school kreeg dan wel een subsidie van 200.000 euro, maar daarmee zijn de kosten niet gedekt. “Het totaalproject zal om en bij de 650.000 euro kosten. Zelf spaarden we met de school al 100.000 euro en momenteel lopen er nog andere subsidieaanvragen, bij onder andere het departement onderwijs. Ook de vriendenkring van de school zal wellicht een bijdrage kunnen leveren met de opbrengst van de schoolfeesten. Momenteel worden er verdere besprekingen met alle betrokkenen gehouden en wordt er een concrete planning opgemaakt. Als alles administratief vlot verloopt, kunnen we starten met de werken tijdens de grote vakantie.”

Eerder deze week raakte ook al bekend dat de opbrengst van het eerste Belgisch Kampioenschap UNO integraal naar het speelplaatsproject gaat. (SV)