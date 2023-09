WASKO organiseert cursus Nederlands

“Is je nieuwe buur een anderstalige? Of ken je iemand die al wat Nederlands spreekt, maar dit nog zou willen verbeteren? Spreek hem/haar dan aan over onze taallessen. We starten heel eenvoudig om na een aantal lessen te evolueren naar een praatgroep om de opgedane kennis in de praktijk te brengen”, klinkt het op de site van WASKO, een afkorting die staat voor Wielsbeekse AvondSKOle.

Flyers

“Omdat je nieuwkomers niet bereikt in het Nederlands hebben we flyers gemaakt in het Oekraïens, Arabisch en het Pools”, vertelt voorzitter en lesgever Jan De Potter. “We zijn niet aan ons proefstuk toe om taallessen Nederlands te geven. Vorig jaar organiseerden we dit al, wat op 15 deelnemers kon rekenen, acht Oekraïners en zeven Polen. De lessen beginnen dit weekend en duren tot eind december. We starten heel voorzichtig met eenvoudige basiswoorden vooraleer we zinnen proberen te vormen. Dit gebeurt in kleine groepjes met een vrijwilliger. Eens de eerste drempel is overwonnen… Zo krijgen we bijvoorbeeld Poolse poetsvrouwen in ons lessen die een andere job willen, maar nog geen Nederlands kennen. Sommige anderstaligen gaan bijvoorbeeld brood kopen in de supermarkt omdat ze niet naar de bakker durven. Als hun kinderen een briefje meekrijgen uit school, oudercontacten… We krijgen veel mensen over de vloer met een hogere opleiding die als ze te taal kennen makkelijker een administratieve job gaan krijgen. We werken in kleine groepjes en als ze de taal kennen, is integreren eenvoudiger. Na 10 lessen spreken we af op zondagvoormiddag in het cafetaria van Hernieuwenburg. Daar kunnen we samen oefenen terwijl hun kinderen zwemmen.”

Praktisch

Waar en wanneer? Vanaf zaterdag 23 september 2023, telkens van 10 tot 11.30 uur. Bibliotheek BIBOX, Markt, Wielsbeke. Kostprijs: 80 euro voor 10 sessies, te betalen op rekening BE64 7340 4185 0152 (WASKO vzw). (ELD)

Inschrijven en meer info: info@waskovzw.be