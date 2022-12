Warm project Huiswerkbegeleiding is op zoek naar extra vrijwilligers

De Huiswerkbegeleiding, een mooi en warm initiatief van Rebelle en Hart Boven Hard, blijft na ruim een jaar werking groeien. Vandaag worden meer dan 20 kinderen uit het basisonderwijs structureel ondersteund.

Zij komen een of meerdere keren per week op dinsdag, woensdag en/of zaterdag naar de bovenverdieping van de stadsbibliotheek. Ze worden begeleid door in totaal 25 vrijwilligers. Vorige zaterdag sloten ze het jaar af met een gezellig samenzijn in de kinderboerderij. Zo konden de vrijwilligers en de ouders met elkaar kennismaken bij koffie, thee en gebak. Het werd een geslaagd onderonsje.

Om nog meer kinderen te kunnen bijstaan en de wachtlijst weg te werken, zoekt de Huiswerkbegeleiding continu extra vrijwilligers die willen helpen met het huiswerk of gewoon bij het lezen. Wie daartoe bereid is, mailt naar info@huiswerktorhout.be. Zo kun je meebouwen aan een betere toekomst voor een groep Torhoutse kinderen. Twee van de schragende krachten zijn Iftara Mohammad en haar man Nick Mouton, die gemeenteraadslid is. (foto JS)