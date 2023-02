Wandelpool van de Stedelijke Basisschool Noord viert feest voor eerste verjaardag

De wandelpool van de Stedelijke Basisschool Hulste is precies een jaar oud en dat wilde men niet laten voorbijgaan. Net voor schooltijd werd het grasveldje voor de school ingepalmd voor een feestje met muziek, koffie, ontbijtkoeken, vlaggen, wimpels en de stappende kinderen in fluo-uitrusting.

Ook de vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet. “Elke woensdagmorgen begeleiden we vanuit drie locaties in Hulste kinderen naar school. Hiermee bevorderen we de gezondheid en sociale vaardigheden van de kinderen, maar bovenal ook de veiligheid aan de schoolomgeving”, duidt de werkgroep Wandelpool. “Met de werkgroep wandelpool zijn we dan enorm trots op de goeie werking van de pool.”