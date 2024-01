‘Wakosta’-budgetbeurs in Tielt terug van weggeweest

De laatstejaars van het SJI, VTI, Regina Pacis en De Ster nemen de komende weken en maanden opnieuw deel aan de ‘Wakosta’-budgetbeurs. De beurs dient om studenten uit het secundair onderwijs bewuster te laten omgaan met geld.

Eerst krijgen de klasgroepen via een spelletje een fictief startbudget toebedeeld, waarna ze dat geld kunnen spenderen aan verschillende thema’s, gaande van kost en inwoon tot kledij of vrije tijd. De beurs vond de voorbije jaren plaats in het SJI, in samenwerking met ontwikkelaar Budget In Zicht. Met het oog op de vele middelbare scholen in Tielt heeft Welzijn Tielt de materialen aangekocht. Zij nemen voortaan ook de organisatie op zich. De beurs werd opgesteld in residentie Ampe in de Deken Darraslaan. In de eerste drie maanden van 2024 zal het grootste deel van de Tieltse scholen er ontvangen worden door maatschappelijk werkers van Tielt en Meulebeke, die het interactieve budgetexperiment in goede banen leiden. (SV)