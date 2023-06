Wagenpark van VTI Sint-Lucas heeft nu ook een BMW

Het wagenpark van het VTI Sint-Lucas in Menen krijgt een gloednieuwe aanvulling. Dankzij BMW en hun concessiehouder Monserez, kunnen de leerlingen weldra aan de slag op een blitse en vooral moderne wagen. “Op die manier kunnen we onze leerlingen beter klaarstomen voor een toekomstgerichte job”, klinkt het trots bij zowel directie als leerkrachten.

Een rode kleur, een sportieve stijl, ultramoderne velgen en vooral heel veel digitale techniek. De nieuwe BMW, die vanaf vandaag in het atelier van het VTI Sint-Lucas als lesmateriaal wordt ingezet, zal alvast op de nodige aandacht van de leerlingen kunnen rekenen. Voor de leerkrachten is de nieuwe aanwinst van een onschatbare meerwaarde. “Willen onze leerlingen een stevige kans maken op de arbeidsmarkt, dan moeten ze kennis hebben van de nieuwste technieken”, verduidelijkt Thijs Knockaert, leerkracht autotechnieken. “Dankzij deze BMW kunnen ze leren hoe een elektrische diagnose werkt, leren ze omgaan met uitleestoestellen en worden ze ook ondergedompeld in de moderne elektronica van wagens. Daarnaast is het een sportief ogende wagen waardoor de leerlingen automatisch heel wat aandachtiger zullen zijn tijdens de lessen.”

Zoektocht

De wagen kwam er mede dankzij Monserez, concessiehouder voor BMW met filialen in zowel Kortrijk als Aalbeke. De investering is er eentje die de garage vooral doet met het oog op de toekomst. “Het is en blijft nog steeds een erg moeilijke zoektocht naar technische werkkrachten”, laat de garage weten. “Wanneer we de jeugd op school reeds kennis kunnen laten maken met de technische specificaties van onze wagens, is de kans ook heel wat groter dat ze later dan doorvloeien naar onze onderneming. We zijn vragende partij voor degelijke medewerkers en proberen dan ook nauw samen te werken met de scholen. Wanneer er bijvoorbeeld een leerling bij ons terechtkomt voor een stageplaats en hij of zij voelt er zich goed, dan is de kans erg groot dat ze bij ons blijven werken.”

Ook voor BMW zelf is dergelijke samenwerking een prioriteit geworden. Cijfers tonen aan dat de Benelux-tak van het Duitse merk dit jaar alleen al 50 wagens in de richting van scholen stuurde, goed voor een bedrag van meer dan drie miljoen euro. Daarnaast bieden ze ook vormingsdagen aan bij de concessiehouders zelf, waar ook de scholen worden uitgenodigd.