VTI Zeebrugge lanceert opleidingen gericht op knelpuntberoepen in de haven

De technische school VTI Zeebrugge pakt uit met enkele nieuwe opleidingen die gericht zijn op knelpuntberoepen in de haven. De opleidingen zijn vrijdag voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Het gaat onder meer om de opleidingen polyvalent technieker havenvoertuigen, technicus hernieuwbare energie en bestuurder interne transportmiddelen.

Vanaf volgend schooljaar pakt het VTI uit met een reeks nieuwe opleidingen. De school wil zich daarmee nog meer profileren als gespecialiseerde havenschool en wil jongeren klaarstomen voor knelpuntberoepen in de haven. “Onze school ligt midden in het havengebied en beschikt al over een aantal gerichte opleidingen. Vanaf september richten we ons opleidingsaanbod nog sterker op de havenbedrijven”, zegt de directeur van de school Joke Knockaert.

Concreet komen er drie nieuwe duale opleidingen: polyvalent technieker havenvoertuigen, technicus hernieuwbare energie en bestuurder interne transportmiddelen. “Daarbovenop wordt de nieuwe opleiding ‘logistiek’ samen met de grote logistieke spelers uitgewerkt. Ook hier wordt gekozen om vanaf de start een stevige component werkplekleren in te bouwen.”

De ondernemersorganisatie Apzi – Voka West-Vlaanderen heeft meegewerkt aan de realisatie van het project. “Op deze manier worden de behoeften van de school en van de bedrijven maximaal op elkaar afgestemd. Zo dragen we niet enkel bij tot kwalitatief onderwijs, maar zorgen we ook voor een vlotte instroom van nieuwe medewerkers bij de havenbedrijven. Er zijn immers heel veel openstaande vacatures in de haven die moeilijk ingevuld raken”, zegt de voorzitter van Apzi – Voka West-Vlaanderen, Marc Adriansens.

Ook minister van Onderwijs Ben Weyts vindt die samenwerking een meerwaarde. “Ik wil dat scholen en bedrijven beter matchen. Op die manier kan het aanbod voor de arbeidsmarktgerichte scholen beter afgestemd worden op de noden van en opportuniteiten bij bedrijven. En zo moeten ook bedrijven zelf meer op de klasvloer komen door het ter beschikking stellen van personeelsleden, techniekers en materialen: tot slot leiden die scholen ook hun toekomstige werknemers op.”