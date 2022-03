VTI-sportleerkracht Bart Broucke moest 40 jaar wachten op nieuw sportcomplex : “Blij dat ik nu kan stoppen op een hoogtepunt, in dit pareltje”

Net voor de plechtige opening van het sportcomplex Overleie werd enigszins verrassend voor buitenstaanders Bart Broucke gehuldigd. Al 40 jaar is hij als leerkracht lichamelijke opvoeding aan de slag in het VTI Sint-Lukas. Al die jaren droomde hij ervan om les te kunnen geven in een moderne sportzaal. Vlak voor zijn pensioen ziet hij die onbereikbaar gewaande droom alsnog in vervulling gaan.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kwam naar Menen afgezakt om twee nieuwe gebouwen van de scholengroep Scholen Aan De Leie officieel te openen.

De nieuwe houtafdeling in het VTI Sint-Lukas werd een dik jaar geleden al in gebruik genomen. In het nieuwe sportcomplex Overleie langs de Oude Leielaan sporten sinds dit schooljaar zowel leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege als van het VTI Sint-Lukas. Beide scholen liggen op amper een boogscheut van elkaar.

Vooraleer de minister het lint plechtig mocht doorknippen, beleefde Bart Broucke (60) zijn moment de gloire. Hij kreeg een dik verdiend eerbetoon na een carrière lesgeven in vaak ondankbare en primitieve omstandigheden.

Halfweg oktober gingen de eerste sportlessen hier van start

Geen geld

“In 1982 ben ik als leerkracht lichamelijke opvoeding begonnen in het VTI. De eerste twee jaar gaf ik ook nog les biologie”, blikt hij terug. “Met drie collega’s werden we toen bij de directeur geroepen. Hij beloofde ons dat er zou uitgekeken worden naar een nieuwe sporthal. Helaas was het geld niet voorhanden en zo zijn we verder blijven sukkelen. In het veel te kleine en aftandse sportzaaltje kon één klas binnen turnen, terwijl op hetzelfde moment een andere klas noodgedwongen buiten moest turnen.”

Sportleerkracht Bart Broucke: “Het is een droom om hierin te werken.” (foto CB)

“Een achttal jaar geleden ben ik gecrasht. Op een moment dat de pleister van de muren viel en de vloer loskwam. In afwachting van een nieuwe sportzaal werd toen besloten om het versleten zaaltje alsnog te renoveren.”

Afscheidsjaar

Uitgerekend in zijn afscheidsjaar, met één voet op de drempel van zijn pensioen, kan Bart eindelijk gebruik maken van ruime en moderne sportinfrastructuur, waar alles voorhanden is om zijn leerlingen voluit te laten sporten.

“Halfweg oktober konden de eerste sportlessen hier van start gaan, weliswaar in een nog onafgewerkte zaal. Zo waren er bijvoorbeeld nog geen basketringen. Maar nu de zaal helemaal is afgewerkt, is het een pareltje geworden. Het is een droom om hierin te werken.”

“Of ik het jammer vind dat ik binnen enkele maanden al stop met lesgeven? Neen, integendeel. Ik ben blij dat ik kan stoppen op een hoogtepunt”, besluit Bart met een brede glimlach. (CB)