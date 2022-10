VTI Roeselare wint Vlaamse Minecraft-award

Het Roeselaarse Vrij Technisch Instituut won onlangs de Vlaamse Minecraft for Education-prijs. De 28 trotse laureaten werden in de aula van de school officieel gehuldigd en tegelijkertijd gekroond tot Student Ambassador. Het VTI stapt trouwens als enige Belgische school in dat internationale Minecraft Student Ambassadeurprogramma.

Deze award kaderde in een bijzondere wedstrijd rond actief burgerschap. Microsoft Vlaanderen creëerde met STEM Alliance en Codefever een speciaal concept. “Het Noorse comité dat instaat voor de Nobelprijs voor de Vrede, bouwde in het immens populaire game Minecraft een wereld waarin jongeren konden leren over actief burgerschap”, aldus Liesbeth Last, trekker van dit project.

“Minecraft wordt door veel tieners gespeeld en is al vele jaren een regelrechte hit. Je stapt in een virtuele wereld die je zelf bouwt door middel van vierkante blokken. In dit creatieve spel waarin je je fantasie de vrije loop kunt laten gaan en dat een link heeft met Lego, blijf je in de creatieve, overlevings- of avonturenmodus eindeloos verder bouwen. In de Survivalmodus woon je als speler op een onbewoond eiland en moet je overleven door het maken van onder andere gereedschap en wapens. Je speelt online samen met een internationaal gezelschap van medegamers.”

Betere virtuele wereld

“Onze 28 VTI-leerlingen werden uitgedaagd om tijdens deze Education Editie een leefwereld te bouwen waarmee ze hun visie voor een betere wereld konden delen”, weet Liesbeth. “Hiervoor haalden ze inspiratie bij verschillende Nobelprijs-winnaars. Zeven groepjes van het eerste tot het vijfde jaar, uit zowel de richting arbeidsmarkt als de doorstroomfinaliteitsrichtingen, namen deel. Tijdens dit proces oefenden ze belangrijke skills zoals leiderschap, communicatie- en presentatievaardigheden. Het commentaar van de jury luidde: ‘Het concept is indrukwekkend en creatief gebouwd met een duidelijke kennis van coderen. Het idee van samenwerking staat centraal. Dé sleutel om te bouwen aan een betere wereld.’

De zeventienjarige Tiemen Decleir, leerling van het 6de jaar STEM-Industriële Wetenschappen, ontdekte zijn passie op het einde van de lagere school. “Zowel thuis als op school zijn we hier op elk vrij moment aan bezig geweest. Minecraft leunt nauw aan bij onze leefwereld. Je gebruikt er Javascript en Payton, populaire programmeertalen voor het toevoegen van interactieve functies, die ook in onze opleiding aan bod komen. Die kennis zullen we in onze toekomstige studies zeker nodig hebben.”

De volgende weken organiseren deze jongeren tijdens hun middagpauzes trouwens Minecraft-workshops voor leerlingen en geïnteresseerde leerkrachten om dit innovatieve spel onder de knie te krijgen.

Bekijk hieronder de winnende inzending.