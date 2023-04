VTI Roeselare pakt uit met droneproject: “Zowel constructie als onderhoud komt aan bod”

Om de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken, heeft het Vrij Technisch Instituut van Roeselare een opleiding uitgewerkt voor de constructie en het onderhoud van drones. “De komende jaren wordt dit lessenpakket geïntroduceerd over alle middelbare jaren heen”, klinkt het ambitieus.

Onderzoek wijst uit dat tegen 2030 tienduizenden drones zullen worden ingezet voor allerlei toepassingen. “Dit gaat over het sproeien van gewassen in de landbouw, het bezorgen van pakjes tot het inspecteren van gebouwen, blussen van branden of het inzetten van drones bij politie, defensie of in de industrie. Daarom heeft onze school haar schouders gezet onder dit innovatieve project”, aldus mechanica-leerkracht, Jürgen Cneut.

“Onze leerlingen van de tweede graad zijn volop bezig met het maken van een eigen drone. Vooraf kregen ze informatie over de verschillende soorten drones, de componenten waaruit ze bestaan en de toepassingen. Er werden frames getekend in 3D en 2D die gefreesd werden met een CNC-machine of uitgeprint werden met een 3D-printer. Alles werd vervolgens gemonteerd en aangesloten. Ook de programmatie om deze drone vanop afstand te kunnen bedienen, zit in de opleiding.”

Drones moeten trouwens beantwoorden aan heel wat veiligheidsvoorschriften. “Daarom nodigden we Noordzee Drones uit voor een workshop met uitleg rond regelgeving en licenties. Er zijn onder andere reglementeringen wat betreft vlieghoogte, de plaats waar je mag vliegen en het gewicht van het toestel zelf. Onze leerlingen konden plaatsnemen in een virtuele dronesimulator om handelingen te oefenen en op die manier de drone zelf te besturen. Achteraf werd in de sporthal een wedstrijd gehouden op een uitgetekend parcours uitgetekend waarbij de winnende leerling een geldprijs kreeg.”

Opleiding integreren

“Het is de bedoeling om deze opleiding de komende jaren zowel in de eerste, tweede als derde graad te integreren. Vanuit een prototype kan dan een geavanceerde drone gemaakt worden. Iedereen zal ook de kans krijgen om een examen af te leggen waarbij een brevet A1-A3 zal kunnen behaald worden om een drone te besturen. Er zit een leerlijn in die heel toekomstgericht is”, benadrukt Jürgen. “De enthousiaste reacties van zowel leerkrachten als leerlingen spraken boekdelen. Daarvoor doen we het tenslotte.” Deze opleiding kadert in het ESF-project DroneXperience dat focust op ‘Opleidingen van de toekomst’ en gebeurt in samenwerking met Noordzee Drones.