VTI Roeselare mag ons land vertegenwoordigen op WK endurance in Nederland

VTI Roeselare heeft zich geplaatst voor het WK endurance volgende maand in Assen. Dat geberude tijdens de Nederlandse grand prix endurance waar 42 scholen aan deelnamen.

“Als STEM-school gaan wij voortdurend uitdagingen aan die een meerwaarde kunnen betekenen voor zowel de school, het leerkrachtenteam, maar vooral voor de leerlingen”, vertelt Els Lannoo van het VTI in Roeselare.

“Dat de toekomst van het klimaat een hot item is hoeft geen betoog. Milieuvervuiling, uitstoot van schadelijke gassen, opwarming van de aarde, elektrificering van het wagenpark en zo meer zijn thema’s die anno 2022 niet meer weg te denken zijn. In het kader van de mogelijke technologieën rond duurzame energie spelen we met de afdeling Autotechnieken TSO van het VTI van Roeselare hierop in door dit projectmatig een invulling te geven in het lessenpakket.”

Brandstofceltechnologie

“Centraal binnen dit gegeven staat het project rond brandstofceltechnologie als aandrijfvorm voor auto’s. Vertrekkende vanuit een basisplatform heeft een team van leerlingen onder begeleiding en ondersteuning van leerkrachten uit verscheidene afdelingen een R/C-voertuig met brandstofceltechnologie ontworpen.”

I”n Nederland en andere omringde landen, maar evenzeer in de USA kent dit project veel bijval. In België echter zijn wij, VTI Roeselare, de enige school. Met onze R/C-wagen namen we dan ook deel aan de Nederlandse grand prix endurance, waarbij in totaal 42 scholen meedongen voor een selectie voor het WK, dat plaatsvindt van 3 tot en met 5 juni in Assen (NL). Tijdens de 6 uur durende race is het de bedoeling om op een indoor parcours zoveel mogelijk ronden te rijden met een bepaalde hoeveelheid beschikbaar waterstof. De jury beoordeelt ook zaken zoals teamwork, innovatie, ontwerp voertuig en zo meer. Onze school kon op het NK van afgelopen week de beker voor ‘beste pitstop’ in de wacht slepen. Tevens zijn we geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen op het WK.”