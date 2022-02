VTI Leerlingen Menen op stage naar Tsjechië van 16 tot 31 maart: “Sluit perfect aan bij opleiding”

Op woensdag 16 maart vertrekken twaalf leerlingen van het zesde jaar TSO uit de studierichting electromechanica-elektrotechnieken of mechanische vormgevingstechnieken op stage naar Tsjechië. “Onze school wilde deze stage eigenlijk al in het coronajaar 2020 organiseren, maar dat is toen niet gelukt. Vorig jaar lagen er opnieuw plannen op tafel, maar ook die moesten helaas opgeborgen worden. Het is dan ook een verademing dat de stage dit jaar wel kan doorgaan”, aldus Frederic Wylin, verantwoordelijke voor de stage.

Woensdag 16 maart breekt de grote dag aan voor de twaalf jongens en meisjes uit het zesde jaar TSO electromechanica aan het VTI Menen. Dan vertrekken zij voor een twee weken durende stage naar Tsjechië. “Dankzij de subsidies die we van Erasmus+ ontvangen voor dit Europees project is het mogelijk om de leerlingen deze stage gratis aan te bieden”, zegt Frederic Wylin, stageverantwoordelijke. “Ter plaatse zullen de twaalf leerlingen opgesplitst worden en in drie verschillende bedrijven aan de slag gaan.”

Meerwaarde

Een groep leerlingen wordt tewerkgesteld in Kobit bij de firma Jicin. “Een firma gespecialiseerd in het bouwen van speciale vrachtwagens, zoals sneeuwruimers, straatvegers, tankwagens… Een tweede groep zal in Erika geposteerd worden, in de firma Nova Praka, waar men gespecialiseerd is in de automatisatie van gebouwen wat betreft verlichting, verluchting, toegangssystemen en energiebeheer.” De derde groep leerlingen komt dan terecht in Walraven-Suchanek bij Horka u Staré Paky.

“Dit bedrijf specialiseert zich in de productie van bevestigingsmaterialen, brandveiligheidsmaterialen en metaalconstructies”, vertelt Frederic Wylin. “Deze bedrijven sluiten dus perfect aan bij de opleiding van onze leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat het voor hen een serieuze meerwaarde in hun opleiding zal betekenen.”

Engels

“Naast de technische opleiding is een stage in het buitenland ook een ideale oefening in het gebruik van de Engelse taal. De leerlingen zullen overigens twee weken samenleven in een jeugdherberg, wat hun sociale vaardigheden ten goede komt. Ze worden begeleid door twee ploegen van vier leerkrachten; zij zullen net als de leerlingen stage-ervaring opdoen. En in het weekend is er natuurlijk ook tijd voor bezoeken en activiteiten”, besluit Frederic Wylin.

