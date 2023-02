VTI lanceert nieuwe opleidingen en wordt eerste Vlaamse havenschool: “We focussen ons voortaan op wat ons uniek maakt: de haven”

Voortaan trekt VTI Zeebrugge voluit de kaart van havenschool. “We hebben unieke troeven door onze ligging, onze voorgeschiedenis en de goede relaties met de havenbedrijven”, zegt directeur Joke Knockaert. De bestaande opleidingen worden vanaf september nog verder gericht op havenmachines, hernieuwbare energie en zware voertuigen.

VTI Zeebrugge maakt van de nood een deugd. “In het scholenlandschap worden veel opleidingen dubbel aangeboden op korte afstand van elkaar. Daarom moesten wij als relatief kleine school – met 340 leerlingen – goed nadenken over hoe we in toekomst het verschil kunnen maken. Tijdens een gesprek met de directie kwamen we op een duidelijke keuze. We richten ons voortaan op wat ons uniek maakt: de haven”, legt directeur Joke Knockaert uit.

Gerichte opleidingen

“De school ligt midden in het havengebied, heeft een zeer goede band met de havenbedrijven en beschikt al over een aantal gerichte opleidingen. Bijvoorbeeld uit heel West-Vlaanderen en daarbuiten komen jongeren hier voor vrachtwagenchauffeur studeren. Vanaf september richten we ons opleidingsaanbod nog sterker op de haven. De invulling van het programma en de stages gebeurt in nauw overleg met de bedrijvenvereniging Apzi-Voka, van wie we enorm veel ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld de zogenaamde duale opleidingen bestaan uit twee dagen les en drie dagen praktijk op de werkvloer met vergoeding.”

De eerste twee nieuwe opleidingen komen in de pijler techniek & maintenance. “De bedrijven hebben een enorme nood aan technici en onderhoudsmensen. Daarom breiden we vanaf schooljaar 2023-2024 uit met twee specifieke opleidingen. In polyvalent technieker havenvoertuigen leer je het mechanisch en elektrisch onderhoud van kranen, straddle carriers, vorkliften, reachstackers, spreaders enzovoort. Dat gebeurt hand in hand met ECS, CSP Terminal, Wallenius Wilhelmsen, CLdN en OCZ. Je vindt deze opleiding alleen in VTI Zeebrugge en GTI Beveren bij Antwerpen. Met technicus hernieuwbare energie beantwoorden we aan de grote vraag voor de nieuwe energiesystemen zoals warmtepompen, zonnepanelen en biomassacentrales.”

“We moeten terug naar een maatschappij van mensen met gouden handen”

“In de pijler transport & logistiek is de opleiding organisatie & logistiek in de tweede graad een groot succes met zelfs wachtlijsten. Daarom kiezen we als enige school in de regio voor het verder uitbreiden van dit domein. Er komen twee nieuwe opleidingen: bestuurder interne transportmiddelen – zoals heftruck, stapelaar of pallettruck – en logistiek in de derde graad.”

“Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt de richting autotechnieken versterkt met polyvalent mechanicien zware bedrijfsvoertuigen. Voor de verdere toekomst denken we aan een derde pijler haveneconomie & internationale handel, die meer op bedienden gericht is. We geven onszelf hiervoor tijd omdat deze richting door de collega’s in Blankenberge aangeboden wordt. Ten slotte dromen we van een vierde pijler defensie & welzijn, gericht op jobs bij de marine, scheepvaartpolitie, reddingsdiensten en privébewaking. Dat kan vanuit de maritieme invalshoek een unieke opleiding worden.”

Nieuwbouw

“We moeten terug naar een maatschappij van mensen met gouden handen. De trots voor die specifieke kennis willen we delen met de leerlingen, ouders, leerkrachten en bedrijven. Wist je dat sommige technici meer verdienen dan een ingenieur?”, zegt Joke Knockaert nog.

“Onze bouwopleidingen stoppen omdat de interesse daalt en je die ook kunt volgen bij de collega’s van VTI Brugge. We behouden wel de houtbewerking omdat dit de onderbouw is van onze unieke opleiding dakwerken. Ook onze zorgopleidingen zijn een blijvend succes. We plannen wel een grote verandering: een volledige nieuwbouw omdat onze huidige infrastructuur zijn beste tijd gehad heeft.”