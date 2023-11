VTI Brugge schenkt sweaters aan Cerkelladies Brugge

De U16 van Koninklijke Cerkelladies Brugge steekt voortaan in het nieuw dankzij een sweater die werd geschonken door het VTI Brugge. De school wil meer naambekendheid verwerven binnen de doelgroep van jonge meisjes met een interesse voor wetenschap en techniek.

Dit schooljaar lopen zo’n 75 meisjes, op een totaal van 1.200 leerlingen, school in het VTI Brugge op de campus in de Zandstraat in Sint-Andries en de nieuwe campus langs de Vaartdijkstraat in Brugge.

Ondanks vele inspanningen van de technische scholen kiezen nog steeds weinig meisjes voor een STEM-opleiding. STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact wetenschappelijke en wiskundige opleidingen.

“In Sint-Andries zijn er iets meer meisjes omwille van de ‘zachtere’ sectoren zoals onder andere een grafische opleiding. Bij ons in de nieuwe school bieden wij onder andere richtingen aan zoals voertuigtechnieken, mechanica, elektriciteit en technologische wetenschappen. Voor deze richtingen verwelkomen we heel graag meer meisjes, want technisch onderwijs hoeft zeker niet enkel voor jongens te zijn”, vindt directeur Tine Vlaemynck.

Om het VTI Brugge meer naambekendheid te geven, kiest men dit seizoen voor sponsoring in het voetbal, zoals met een banner op het terrein van KSV Oostkamp en een truitje voor de U12 van KSV Jabbeke. Nu was de U16 van Cerkelladies Brugge aan de beurt. Alle speelsters kregen een sweater.

Naambekendheid

“Elk voetbalseizoen kiezen meer en meer meisjes om de voetbalschoenen aan te trekken. Met die schenking van de sweaters hopen we meer naambekendheid te verwerven bij de jonge meisjes met een interesse voor wetenschap en techniek.”

“Zij kunnen hiervoor zeker terecht in onze school”, besluit Julie Houwen als directeur van de campus in de Zandstraat. (ACR)