VTI Brugge houdt temperatuur op peil via innovatieve techniek geothermie

Nu de winter in aantocht is en de temperatuur daalt, zitten nogal wat schoolbestuurders en directies met de handen in het haar. Fleecedekens doen hun intrede en de temperatuur gaat in zo goed als alle scholen minstens één graad naar omlaag.

“De situatie in onze scholen is zeker niet dramatisch, maar we houden het verbruik goed in de gaten”, geeft Miek Kemel, algemeen directeur van scholengroep SKOBO eerlijk toe. “We hanteren geen algemene regels om het energieverbruik binnen de perken te houden, want in elke school is de situatie anders. In onze nieuwe vestiging van het VTI in de Vaartdijkstraat houden we de temperatuur in alle lokalen op peil met geothermie, een innovatieve verwarmingstechniek waarbij de aardwarmte gebruikt wordt om de lokalen te verwarmen.”

Technisch adviseur coördinator Ludo Falin heeft zich verdiept in de materie en was bij de bouw van de nieuwe school heel vaak aanwezig toen het buizensysteem via een verticale grondboring in de bodem gebracht werd. “Er zitten onder het gebouw 138 buizen tot 150 meter diep. Hiermee wordt water opgepompt dat een temperatuur heeft van om en bij 12 graden. Via een systeem van compressoren wordt het water samengedrukt, waardoor het opwarmt en gebruikt wordt om alle lokalen te verwarmen. Het was niet eenvoudig om bij de bouw van de nieuwe school voldoende budgetten vrij te maken voor het project. Toen wisten we nog niet dat de prijs van gas en elektriciteit zo sterk zou stijgen, maar nu halen we een heel hoog rendement tegen een lage kostprijs. We betalen amper 0,54 euro per maand om één vierkante meter van het gebouw te verwarmen. Dat komt overeen met een gemiddelde van ongeveer 315 euro per dag voor elektriciteit en verwarming, wat zeer weinig is voor een gebouw van deze omvang. Zonder geothermie zou de kostprijs een stuk hoger liggen.”

Lessen trekken

Algemeen directeur Miek Kemel is helemaal gewonnen voor deze innovatieve verwarmingstechniek. “We hebben lessen getrokken uit onze positieve ervaring met geothermie in deze nieuwe campus van het VTI. Het is momenteel de enige school in Vlaanderen die op deze manier verwarmd wordt. Overal waar het kan, zullen we bij de realisatie van nieuwbouwprojecten voor de scholengroep deze verwarmingstechniek toepassen”, aldus de directeur. (PDC)