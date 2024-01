Vroeger eigen traiteurzaak, nu chef in Hoeve Cortvriendt

Het didactisch restaurant Hoeve Cortvriendt van Hotel- en Toerismeschool Spermalie is bij heel wat gastronomen uit de regio bekend als een plaats waar heerlijke gerechten, klaargemaakt door laatstejaarsstudenten van de school, geserveerd worden. Alles wat op de tafel van de gasten komt, wordt eerst goedgekeurd door chef Christophe Noseda (53).

De praktijkleraar is eigenlijk een zij-instromer avant la lettre. Vijftien jaar geleden sloot hij zijn bloeiende vis- en traiteurhandel in Roeselare om de overstap naar het onderwijs te wagen. “Het was eigenlijk altijd al mijn bedoeling om rond mijn veertigste een carrièreswitch te maken. Toen ik nog mijn zaak had, haalde ik de noodzakelijke diploma’s om les te mogen geven en zo kwam ik in Spermalie terecht. De eerste maanden combineerde ik het openhouden van mijn zaak nog met het lesgeven, maar snel bleek dat dat geen ideale combinatie was. Na enkele jaren met uiteenlopende opdrachten in zowel dag- als avondonderwijs kreeg ik in 2010 de kans om chef te worden van het gastronomisch restaurant.”

perfectie benaderen

Christophe Noseda geeft toe dat hij veeleisend is voor zijn leerlingen. “Ik wil dat ze later goede chefs worden. Wat op het bord van onze klanten komt, moet perfect zijn of toch ten minste de perfectie benaderen. Ik proef alle sauzen en bereidingen en geen enkel bord vertrekt uit de keuken zonder dat ik het goedgekeurd heb. Ik eis ook discipline en stilte in onze open keuken. In het begin van het schooljaar maken we goede afspraken en ik sta erop dat de leerlingen zich aan deze regels houden”, aldus Noseda.

Uiteraard is de chef van Hoeve Cortvriendt blij en gelukkig als hij ziet dat zijn pupillen vorderingen maken. “Ik ben misschien streng, maar als ik later een oud-leerling ontmoet die succesvol een eigen zaak runt, dan schenkt me dat heel veel voldoening. Als ze me na vele jaren nog altijd aanspreken met chef, dan weet ik dat ik geslaagd ben in mijn opdracht”, besluit Christophe Noseda. (PDC)