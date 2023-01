Vrije Centrumschool richt voor het eerst speelplaats in voor de kleinsten, inclusief speeltoestellen

Na eeuwen van onderwijs op de campus Polenplein naast het Franciscanessenklooster komt er nu eindelijk ook een speelplaats voor de kleinsten van de school.

“Op de speelplaats werd een afsluiting en een grasperk voorzien met drie nieuw speeltoestellen die beantwoorden aan de strengste veiligheidsnormen”, aldus directeur William Doom. “We kijken er naar uit om onze leerlingen (lees stadskinderen) samen te zien spelen in het hart van de stad tijdens de pauze. Deze herinrichting met de huidige renovatie van de kleuterklassen met de aanleg van drie stadstuintjes wordt een zeer grote troef voor onze centrumschool.”

“De komende jaren maken we verder werk van de reorganisatie van de campus Polenplein, gelet op de aangekondigde fusie tussen de twee middelbare scholen Barnum en VISO waarbij Viso tegen 2027 de campus Polenplein zal verlaten. De voorbije periode voerden we diverse gesprekken met de schepen van mobiliteit om de komende jaren werk te maken van de ontwikkeling van een visie betreffende de heraanleg van het Polenplein.”

“Enerzijds om er een aantrekkelijker stadplein van de maken in het hart van Roeselare en anderzijds om de toegankelijkheid van de school veiliger en aangenamer te maken voor de leerlingen en ouders. We bepleiten bij het stadsbestuur al jaren om een autovrije zone te creëren aan de schoolpoort en de kansen van de aanleg van een Kiss&|ride-zone ter harte te nemen. Daarnaast betreuren we dat door de wekelijkse dinsdagmarkt onze school die dag wordt afgesloten voor het verkeer. We dringen aan bij het stadsbestuur om de marktkramers niet tot tegen de schoolmuur te laten plaatsnemen maar een brede vrije zone te respecteren.”