Vrije Basisschool Ter Bunen en het Land- en Tuinbouwinstituut in Beernem krijgen opfrissing

Eind september kondigde het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan dat er extra investeringen komen voor de infrastructuur van heel wat Vlaamse scholen. Ook twee Oedelemse scholen krijgen extra steun. Vrije Basisschool Ter Bunen kan rekenen op 496.535,32 euro, het Land- en Tuinbouwinstituut ontvangt 98.441 euro.

Basisschool Ter Bunen in Oedelem ontvangt een grote toelage om uitgebreide werken op hun domein uit te voeren. Directeur Geert Cherlet heeft naar eigen zeggen drie jaar gewerkt aan het dossier. “Ik ben dan ook heel blij dat we een goedkeuring ontvingen. Onze overkoepelende organisatie kocht het oude gebouw van de Christelijke Mutualiteit en de oude parochiezaal op van de vzw Parochiale Werken en het is de bedoeling om de centen voor onder meer die gebouwen in te zetten”, vertelt de directeur.

De school gebruikt de gebouwen intussen al voor verschillende activiteiten, maar volgens Cherlet is de infrastructuur niet aangepast aan de noden van de school. “Het gaat om oude gebouwen waarin we enkel een aantal aanpassingen hebben gedaan om ze schoolklaar te krijgen. Op die manier konden we van start gaan, maar structureel moesten er nog een aantal werken gebeuren.”

Achterkant opentrekken

Cherlet wil de twee gebouwen na de werken verbinden met de bestaande schoolsite. “Ik wil de achterkant van de school opentrekken om een grote mooie ingang te creëren. Het gebouw met ons sanitair op de speelplaats zal weg moeten en maakt plaats voor een grotere speelplaats. In de renovatie voorzien we dan ook in een nieuw sanitair blok. Bovendien willen we de gebouwen ook duurzamer maken om in orde te zijn met de nieuwste normen inzake schoolgebouwen.”

Belangrijk bij die renovatie is het feit dat er ook een polyvalente zaal komt. Na afspraken met de vzw Parochiale Werken is namelijk overeengekomen dat de lokale gemeenschap kan blijven gebruik maken van de schoolinfrastructuur.

De komende maanden werkt een architectenbureau aan het dossier, in een volgende stap wordt via een aanbesteding gezocht naar een aannemer. “Hopelijk vlot dat goed, want door de huidige prijzen van bouwmaterialen kan dat wel eens een struikelblok worden. Ik hoop dat tegen eind dit jaar een aannemer is gevonden.”

Win-winsituatie

Ook het Land- en Tuinbouwinstituut in Oedelem krijgt een extra toelage. Bij hen wordt dat geld geïnvesteerd in de sporthal. “Wij vinden het belangrijk om onze infrastructuur ook open te stellen voor de gemeenschap. Daarom doen we nu een aantal ingrepen om onze sporthal in een later stadium beter te kunnen verhuren aan externen. Op die manier doet onze infrastructuur niet enkel dienst tijdens de schooluren, een win-win”, vertelt directrice Kimara Goethals.

(AVH)