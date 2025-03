Vrije basisschool ’t Brugske zwaait meester Dries uit

Vrije basisschool ’t Brugske in Dadizele zwaaide meester Dries uit. Hij gaf les in het tweede leerjaar. De leerlingen en leerkrachten hadden een onvergetelijke laatste schooldag voor Dries Naert in petto. De kinderen tekenden voor zijn woning langs de Waterstraat in Slypskapelle afbeeldingen in stoepkrijt. Meester Dries werd thuis opgehaald en even later getrakteerd op een leuk lied. Ook ex-collega’s ontbraken op deze feestelijke dag niet. Zij waagden zich aan een quiz met meester Dries. De graaggeziene leerkracht hield ook even halt aan de afdeling langs de Ledegemstraat. Daar zongen de leerlingen het lied ‘vonken en vuur’. Toepasselijk, want het heeft ooit gebrand in de klas van meester Dries. Onderweg naar de school kreeg meester Dries ook nog een ‘tableau vivant’ met spreekwoorden, een beetje het stokpaardje van de leerkracht, te zien. (BF/foto JS)