Vrije basisschool Stella Maris in Nieuwpoort viert honderdste verjaardag met volksspelen en volksdans

Vrije basisschool Stella Maris in Nieuwpoort bestaat maandag 17 april exact honderd jaar en dat willen directie, leerkrachten en leerlingen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De komende weken worden tal van activiteiten georganiseerd en maandag kwamen de leerlingen al in aangepaste kledij naar school. “Het schoolfeest op zondag 4 juni moet het hoogtepunt van de festiviteiten worden”, vertelt directeur Jeroen Hillewaere.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de stad Nieuwpoort heropgebouwd en in 1923 werd in een gloednieuw schoolgebouw onderwijs aangeboden aan alle kinderen van Nieuwpoort en omstreken. Maandag 17 april is het exact honderd jaar geleden dat die school de deuren opende. “Deze honderdste verjaardag willen we uiteraard niet zomaar laten passeren”, zegt Jeroen Hillewaerde, directeur van vrije basisschool Stella Maris. “De volgende weken en maanden staan heel wat activiteiten gepland waarmee we de sfeer van toen nu willen (her)beleven. Zo wordt er een maandelijks krantje uitgegeven met anekdotes en foto’s uit verleden, komt er een Panini-stickerboek van de huidige leerlingen van onze school en wordt er ook een tentoonstelling georganiseerd.”

Teletijdmachine

Maandag werd het officiële startschot gegeven van de festiviteiten op de Nieuwpoortse basisschool. “De kleuters en leerlingen werden met aangepaste kledij, zoals de kinderen honderd jaar geleden naar school gingen, ontvangen”, legt directeur Jeroen Hillewaere uit. “Een teletijdmachine katapulteerde hen terug in de tijd. Daarna werd in de verkeersvrije straat vóór de school de opening officieel bekrachtigd in aanwezigheid van burgemeester Geert Vanden Broucke, de pastoor, de fanfare en veel kinderen, leerkrachten en ouders. De rest van de dag konden de kinderen op de speelplaats kennis maken met oude volksspelen, volksdans en om te eindigen met een zangstonde met oude, maar toch nog steeds leuke volksliederen.”

“Op vrijdag 28 april volgt nog een academische zitting met als gastspreker Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het hoogtepunt van de festiviteiten wordt echter het schoolfeest op zondag 4 juni. Het thema dit jaar is ‘Back in Time… Sunday!’ met de enige échte Guy Depré als special guest.”

Geschiedenis

Kort na de Eerste Wereldoorlog, begon het verhaal van het oude, statige gebouw in één van de mooiste straten van Nieuwpoort. Een verhaal dat veel meer is dan een verzameling stenen. “Het is de geschiedenis van duizenden kinderen en tientallen volwassenen die hier samen onderwijs mochten maken”, duidt Jeroen Hillewaere. “Het ontstaan van onze school startte eigenlijk al in 1922. Toen kocht een groep zusters uit Izegem een stuk grond in de Willem de Roolaan en startte de bouw van onze school. Later werd de school overgenomen door de zusters van Ingelmunster. Op dinsdag 17 april 1923 kon men in het splinternieuwe gebouw Stella Maris intrekken.”

Oude klasfoto’s

De zusters van Ingelmunster namen de school over in 1955. In het gebouw van Stella Maris werd op dat moment een humaniora opgericht onder leiding van Zuster Donatienne. In 1956 fusioneerden de twee toenmalige lagere scholen van de Arme Klaren en van Stella Maris en namen geleidelijk aan hun intrek in de gebouwen van Stella Maris.

De grote school was geboren, elk leerjaar in een afzonderlijke klas. Om de herinneringen levendig te houden, is directeur Jeroen Hillewaere nog op zoek naar materiaal van vroeger. “Wij zijn nog op zoek naar oud klasfoto’s of andere anekdotes en didactisch materiaal uit de tijd van toen, bijvoorbeeld werkboeken, schrijf-, lees- en telmateriaal en dergelijke. Ben je zelf oud-leerling? Heb je foto’s die je met ons wenst te delen? Heb je een leuke of minder leuke anekdote over Stella Maris Nieuwpoort? Stuur dan een mailtje naar 100jaar@stellamarisnieuwpoort.be.”