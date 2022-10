Vrije basisschool Sint-Rita in Harelbeke kreeg grote make-over: “Nieuw en moderne uitbreiding”

De Vrije Basisschool Sint-Rita aan de Zandbergstraat 24 in Harelbeke staat na ettelijke jaren van bij- en verbouwen volledig in het nieuw. De school kreeg namelijk een duurzame nieuwbouw. “Splinternieuw en met een moderne uitbreiding.”

Het verhaal van de basisschool Sint-Rita begint in 1931 toen de zusters Augustinessen van het klooster van Harelbeke een stuk grond kochten aan de ‘Deerlijkse Aardeweg’, om er een school en kapel op te richten. Het schooltje bestond toen uit twee klassen met een keuken en op de eerste verdieping een zaal met kapel. Door vele jaren heen kreeg de school enkele gebouwen bij en meer klassen en een eet- en turnzaal. In 2006 werd de school autonoom en werd een bouwaanvraag ingediend.

“In het aanvankelijke dossier was de sloop van het middengebouw op de speelplaats van de lagere school voorzien om zo een mooie heraanleg van die speelplaats mogelijk te maken. Langs de kant van de Zandbergstraat zou een gebouw komen met opnieuw vier klaslokalen”, vertelt coördinerend directeur Bruno Colpaert. “Het duurde 13 jaar voor we groen licht kregen van Agion. Ondertussen waren de pedagogische noden sterk gewijzigd, gebeurden er reeds werken in het middenblok en waren de speelplaatsen heraangelegd. In de plaats van de oorspronkelijke plannen, konden we nu inzetten op infrastructuur die alle mogelijke pedagogisch comfort biedt voor de verdere uitbouw van een goede zorgwerking waarvoor deze school bekend is”, vult directeur Joke Denys aan. “We staan hier nu aan een splinternieuw en moderne uitbreiding van onze school.”

De kleuterklassen werden ruimer gemaakt en gerenoveerd. Bij drie klassen werd de gang ingenomen als deel van de klas en bij één klas werd een voormalig bureel een deel van een klas. Elke klas heeft kindertoiletten of rechtstreeks toegang tot kindertoiletten, geluidsisolerende plafonds, nieuwe vloer en douchebak voor de peuters. Peuter en 1ste kleuter zijn slechts gescheiden door een deur zodat de kinderverzorgster snel van de ene naar de andere klas kan.

Leraarskamer

De oudbouw werd bovengronds verbonden met de nieuwbouw via een passerelle met kasten en werktabletten waar de kinderen kunnen aan werken. In de nieuwbouw zelf hebben de zorgcoördinatoren van het kleuter en het lager een eigen ruimte. Er is een leraarskamer waar kan gepauzeerd, overlegd en vergaderd worden. “De benedenruimte wordt verder ingepalmd door een kleuterklasje. We hebben drie 2/3 klasjes die tegenover elkaar liggen, oud- en nieuwbouw, wat het klasdoorbrekend werken vergemakkelijkt. Ze hebben een buitendeur waarbij de kinderen van de ene naar de andere klas kunnen.”

In 2009 werd de voorgevel van de school gedeeltelijk erfgoed omwille van de ‘muizetandmotieven’, het brandglas waarvan het mooiste stukje een plekje kreeg aan de inkom en de neogotische ‘beeldnis’.

“We zijn heel blij te kunnen melden dat het beeld van Sint-Rita opnieuw thuisgekomen is. Na de ontwijding van de kapel in de jaren 60 verhuisde het beeld namelijk naar de Sint-Ritakerk.” De grote ramen aan de zonnekant warmen het gebouw snel op, wat een groot voordeel is tijdens de koudere maanden. Zonnewering aan de buitenkant zorgt dan weer voor de nodige verkoeling in de zomer.Het gebouw heeft een heel moderne uitstraling door het gebruik van een donkere buitensteen, veel glas en ingebouwde kasten voor optimaal gebruik van de wand.