Vrije basisschool Pius X stelt ambitieuze plannen voor een nieuwe groene speelplaats voor

Samen met de 235 leerlingen, ouders, medewerkers van de school en buurtbewoners zoals de nabijgelegen KSA Pius X werd een plan opgemaakt om de speelplaats niet enkel speelser maar ook natuurlijker en groener te maken. De klassieke speelplaats met grijze steentegels maakt plaats voor een parkbos waar spelen in de natuur, moestuinbakken, een overdekte buitenklas en veel ruimte voor groepssporten centraal staan. Stad Kortrijk ondersteunt dit project door alvast de ontwerpkost mee te bekostigen.

Het plan gaat uit van een aantal krachtlijnen. Zo moet elk kind zich thuis kunnen voelen op de speelplaats. Door de indeling van verschillende zones voor alle mogelijke vormen van ontspanning, beweging, ontmoeting en creatieve en artistieke uitdagingen wordt avontuurlijk buitenspel bevorderd. Dat komt de mentale en fysieke gezondheid en het concentratievermogen van de kinderen ten goede. De speelplaats wordt een microklimaat door veel groen, overdekte en schaduwrijke beplanting, waterpartijen en moestuinen. De bodem wordt zoveel mogelijk onthard en er wordt gewerkt met warmte-absorberende materialen. Door het groen en de specifieke spelzones wordt de speelplaats een leerplaats waar de zintuigen van de leerlingen op verschillende manieren geprikkeld worden.

Bureau Ono-en-Tuur landschap en tuinen, stond in voor de opmaak van de plannen. Iedere leerling, het volledige lerarenkorps, de directie, de ouders, de kerkgemeenschap, de lokale sport- en jeugd- organisaties, Stad Kortrijk en de buurt zijn vanaf de eerste denk- oefening tot aan de realisatie bij het project betrokken. Door iedereen van in het begin bij het project te betrekken, wordt ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud gedeeld.

Want er is een bijkomende troef: de speelplaats wordt toegankelijker gemaakt. Door de speelplaats gecontroleerd open te stellen wordt de school een centraal ontmoetingspunt in de buurt. Ouders, buurtbewoners, de seniorenclub van de kerkgemeenschap, lokale (sport)verenigingen en buurtwerkingen voor kinderen met weinig toegang tot buitenruimte, iedereen is welkom.

De afgewerkte plannen vormen nu de basis om bovenlokale middelen binnen te halen voor het realiseren van de nieuwe speelplaats. Stad Kortrijk geeft een kleine incentive door de ontwerpkosten mee te bekostigen en ondersteunt de school in de zoektocht naar extra middelen. Dit via het traject ‘vergroenen en openstellen van schoolspeelplaatsen’. Voor de stad zijn dergelijke inspanningen van scholen van grote waarde. Scholen liggen veelal centraal in de Kortrijkse buurten en bieden een grote oppervlakte voor nieuwe natuur.

“Een school die zijn speelplaats vergroent en openstelt voor inwoners, zoals jeugdverenigingen of gezinnen die geen tuin hebben, is voor de buurt, de stad en het klimaat een enorme winst”, vertelt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren en Natuur.

“Een gezonde, groene schoolomgeving werkt bevorderend voor de leerprestaties van de kinderen. Met dit project willen we ons onderwijs naar een hoger niveau tillen”, voegt Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs, er nog aan toe.