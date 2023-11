Vrije Basisschool Moerkerke verwelkomt Warme William

De Vrije Basisschool Moerkerke verwelkomt vanaf volgende week Warme William, de grote knuffelbeer die symbool staat voor luisterend oor voor wie het even moeilijk heeft. “We werken op school sowieso steeds meer rond mentaal welbevinden”, zegt directrice An Goegebeur.

Voor wie Warme William niet zou kennen: het gaat om een grote, blauwgekleurde plastic beer die veelal op een bankje zit, met uitnodigende arm. Warme William is een initiatief van het fonds GavoorGerluk en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. De beer verbeeldt als het ware het luisterend oor voor wie het moeilijk heeft. Ook de Vrije Basisschool Moerkerke, met daarbij ook de afdeling Sint-Rita, doet een beroep op Warme William.

“Stad Damme kocht enkele jaren geleden een Warme William aan en wij mogen die nu gratis gebruiken”, zegt schooldirectrice An Goegebeur. “De kinderen kunnen er naast gaan zitten en vertellen hoe ze zich voelen of wat er op hun lever ligt.”

“We werken eigenlijk het hele jaar door aan welbevinden op school. Dat is echt een prioriteit voor ons”, gaat An Goegebeur verder. “Zo hebben we bijvoorbeeld ook al gewerkt met ‘het kleurenmonster’, een boekje waarbij een kleur voor een bepaalde emotie staat. Het idee erachter is dat je eerst je emoties moet kunnen benoemen vooraleer je aan andere sociale vaardigheden kan werken. Als er incidenten zijn op de speelplaats of in de klas tussen leerlingen proberen we ook altijd herstelgericht te werken en daarbij komen zo’n methodieken zeker ook van pas. Of er dan veel conflicten en mentale problemen zijn op school? We hebben na de coronaperiode wel gemerkt dat kinderen het moeilijker hadden met het samen leven op school omdat ze het niet meer gewoon waren. We proberen zoveel mogelijk te luisteren. Tijdens de periode dat Warme William aanwezig is, zullen een leerkracht en ikzelf bovendien extra ‘luistermomentjes’ inzetten waarbij iedereen zijn hart kan luchten.” (PDV)