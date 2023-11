Vrije basisschool Madonna renoveert vier klassen

In de vrije basisschool van Madonna zijn de werken begonnen aan de renovatie van de kleuterklassen.

De klassen krijgen nieuw pleisterwerk, vloeren en nutsvoorzieningen. Directeur Mieke Deraedt hoopt dat de klassen klaar zijn tegen het schoolfeest in juni. Vbs Madonna kreeg via Agion een subsidie voor de renovatie van vier klaslokalen, en misschien nog een vijfde. “Het gaat om een ingrijpende vernieuwing van de lokalen waarbij dat het pleisterwerk, de vloer, elektriciteit, de aansluitingen… op punt worden gezet”, zegt directeur Mieke Deraedt. “In een van de lokalen wordt ook een extra raam gestoken om extra licht binnen te trekken. In een andere lokaal komt een extra deur om een doorgang te creëren naar de tuin. We hopen ook alles beter te kunnen isoleren.”

Recupereren

Onder ander de tweede kleuterklas met de houten tussenverdieping wordt onder handen genomen. “De klassen zagen er nog hetzelfde uit als toen de ouders van de huidige kleuters hier naar school gingen, dus het was eens tijd voor een opfrisbeurt”, vervolgt Mieke Deraedt. “Anderzijds is het ook wel een stukje nostalgie die verdwijnt. De ramen en de deuren waren wel al eens vernieuwd, net als de radiatoren. Die zullen we dus kunnen recupereren.” Deze week zijn de werken begonnen. “Eerder hebben we met het personeel al zelf de klassen zoveel mogelijk gestript. Voorlopig zitten de tweede en derde kleuterklas in een ander lokaal. We hopen tegen het schoolfeest in juni de klassen af te hebben, maar veel zal afhangen van de droogtijd van de verf. Mogelijks zullen de lokalen pas weer beschikbaar zijn tegen begin volgend schooljaar.”

Logische volgorde

Juffen Heidi en Iris van het tweede en derde kleuter zullen echter niet meer kunnen terugkeren naar hun vertrouwde klas. “We maken van de gelegenheid gebruik om de klassen een logische volgorde te geven. Zo worden de klassen van K2 en K3 vanaf volgend schooljaar de klassen van het eerste en het tweede leerjaar”, besluit directeur Mieke Deraedt.