Vrije basisschool Madonna onthult nieuwe leescaravan op eerste schooldag

Op de speelplaats van vrije basisschool Madonna kunnen kinderen zich dit schooljaar tijdens de pauzes even terugtrekken in een heuse leescaravan, een creatief vakantieproject van meesters Bart Vandeportaele en Brecht Schotte.

De school kon een caravan op de kop tikken via een sympathisant. “Dat is van iemand die lang met die caravan op reis is geweest en die het een tweede leven wilde schenken voor een goed doel”, zegt directeur Mieke Deraedt.

Doorschuifsysteem

Het waren meester Bart Vandeportaele en Brecht Schotte die zich creatief mochten uitleven met de caravan. “We maakten er een leescaravan van”, zegt meester Bart. “Een rustig hoekje op de speelplaats voor kinderen die soms eens nood hebben om zich wat terug te trekken van de drukte. De bedoeling is dat we met een doorschuifsysteem werken en dat iedere klas de kans krijgt om voor een week gebruik te maken van de caravan.”

Lezen stimuleren

“We hebben de keuken afgebroken en daarin een boekenkast gemaakt”, zegt meester Brecht. “Hier en daar moeten het wel finetunen, zodat het een gezellig plekje wordt. Niet alleen willen we hiermee een rustig plekje voorzien, het is vooral ook om het lezen aan te moedigen. De kinderen vinden het direct leuk om in een hoekje te gaan zitten en een boek te nemen. Alle manieren zijn goed om het lezen te stimuleren.”