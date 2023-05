Vrije basisschool Langemark neemt afscheid van José en Caroline: “We zullen de kinderen missen”

De kinderen van de vrije basisschool in Langemark moeten sinds kort twee bekende gezichten missen in de refter. Zowel klusjesman José Rondelez als poetsvrouw Caroline Vandevyvere genieten van hun pensioen, al is het ook wel met een beetje pijn in het hart.

José Rondelez werd op 15 april 65 jaar en bereikte dus de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 2012 was hij aan de slag in de vrije basisschool in Langemark als klusjesman. “Voordien werkte ik voor een bedrijf dat elektriciteitskasten maakte”, vertelt hij. “Tot ik geopereerd werd aan mijn rug en anderhalf jaar niet kon werken. In die periode werd de firma overgenomen door een grote concurrent. Ik moest na anderhalf jaar herbeginnen en de baas zei dat hij geen aangepast werk kon geven. Ik moest uiteindelijk ontslag nemen omwille van medische onbekwaamheid.”

Manusje-van-alles

Zo kwam José op zijn vijftigste weer op de arbeidsmarkt terecht. “Ik moest bij de VDAB een cursus volgen van twee maanden en twee voormiddagen per week solliciteren. Ik zag de vacature van de school en heb er meteen op gereageerd. Er waren ongeveer vijftig kandidaten en ik was de enige man. Dat ik wat kende van elektriciteit en techniek heeft wel de doorslag gegeven.”

“Ik ben nu sinds een maand thuis en mis het wel” – Caroline

In de school was José het manusje-van-alles. “Kapotte lampen vervangen, schilderwerken, allerlei zaken herstellen, secretariaatswerk, toezicht op de speelplaats… Over de middag hielp ik in de refter ook de kleuters en peuters bij het eten. Er zat enorm veel afwisseling in mijn werk en dat vond ik heel plezant.”

Over de vraag wat hij het meest zal missen, hoeft José niet lang na te denken. “De kinderen natuurlijk. In de refter is het over de middag wel hectisch en lawaaierig. Je moet ook echt wel goed doordoen om klaar te geraken, maar dat zal ik echt wel missen. De kinderen die nu in het zesde leerjaar zitten waren nog peuters toen ik begon, dus ik heb ze als het ware zien opgroeien”, vertelt José, die 37 jaar getrouwd is met Claudine Ghekiere. “Zelf hebben we geen kinderen, maar ik heb wel altijd tussen de kinderen gestaan, ook als KSA-leider en monitor op het speelplein van Poelkapelle.”

Liefde van de kindjes

Eerder vond ook al een afscheidsshow plaats voor Caroline Vandevyvere (60), die op 31 maart met pensioen ging. Ze kwam in 2017 in de vrije basisschool terecht. “Voordien werkte ik twintig jaar voor jeansfabrikant Lee in Ieper, tot het faillissement in 1995. Daar ging ik aan de slag in de Pinguin (het huidige Greenyard Frozen, red.). Maar dan kreeg ik een protheseknie en door de koude in de Pinguin zwol mijn knie steeds op. Uiteindelijk kwam ik zo op deze school terecht.”

Caroline stond onder andere in voor de schoonmaak en het onderhoud, maar stond net als José over de middag ook in de refter. “Ik mis het wel enorm en dan vooral de kinderen. De liefde die je ervan terugkrijgt… Als je iets zegt, krijg je direct een knuffeltje. Soms kunnen ze ook grappig uit de hoek komen. Eerlijk gezegd: ook de collega’s mis ik wel. We waren een goed team in de refter. Tussen 12 en 13 uur moest je wel serieus doorwerken, maar het is echt geestig werken.”

Drie kleinkinderen

Caroline is al veertig jaar getrouwd met Danny Arfeuille. Samen hebben ze twee dochters: Eveline en Jolien. “Er zijn ook al drie kleinkinderen: Iwein (16), Owen (15) en een kleintje van 2,5 jaar: Helena. Mijn twee dochters baten kinderopvang ’t Wonderwolkje uit in Langemark en daar ga ik ook geregeld helpen, dus ik ben blij dat ik nog altijd veel bij de kleine kindjes ben. Ik ben nu sinds een maand thuis en ik mis het wel, maar als je in Langemark woont zie je de kindjes nog vaak terug op straat of in de winkel. Dan roepen ze wel en komen ze nog eens een knuffeltje geven.”

Ondertussen wierf VBS Langemark al opvolgers voor José en Caroline aan. Caroline werd vervangen door Carmen Mylleville uit Langemark. José werd dan weer vervangen door Françoise Theys uit Vlamertinge.