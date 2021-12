Vrije basisschool Kuurne blijft positief maar realistisch: “We zitten nog met veel vraagtekens”

De kogel is door de kerk: scholen mogen open blijven, dat werd beslist op het jongste Overlegcomité. Het lager- en kleuteronderwijs krijgt wel een weekje extra kerstvakantie, die start voor hen al op 18 december. “We zullen ons uiterste best doen om de komende twee weken nog zoveel mogelijk fysiek les te geven”, klinkt het bij Ilse Desmet, directrice van vrije basisschool Sint-Michiel in Kuurne

Momenteel is het nog nét doenbaar in de Kuurnse Vrije Scholengroep. “Veel andere scholen zijn er erger aan toe, maar ook bij ons zijn al enkele leerkrachten besmet. Dus het is alle hens aan dek, iedereen wordt ingezet om de klassen op te vangen: directie, secretariaatsmedewerkers, de zorgcoördinator… Maar we doen het graag, als dat betekent dat we kunnen blijven fysiek lesgeven. Maar als er volgende week nog meer mensen uitvallen; dan is dat een ander verhaal.”

Zolang het haalbaar blijft, gaan wij door

Volgens de regels is contactonderwijs dus nog twee weken toegestaan, maar of alle scholen effectief zullen openblijven is volgens Ilse nog een groot vraagteken. Vooral de veranderende teststrategie strooit roet in het eten. “Als leerkrachten pas op dag vijf mogen getest worden, zitten zij meteen een stuk langer in quarantaine dan voorheen. We hebben geen overschot, dat is al zo sinds het begin van het schooljaar. En het is nu eenmaal een feit dat leerkrachten dubbel zo veel besmet worden dan gelijk welke andere beroepsgroep. Daar kunnen we gewoon niets aan doen. Maar ik herhaal: zolang het haalbaar blijft, gaan wij door.”

Weinig voeling

De opmerking die Vlaams minister-president Jan Jambon over die vervroegde kerstvakantie gaf tijdens de persconferentie konden Ilse en haar team minder smaken: “Volgens Jambon heeft die laatste week voor de kerstvakantie weinig pedagogische impact. Zo’n uitspraak getuigt van weinig voeling met het werkveld. Die week wordt ingevuld met zinvolle en educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld een creadag.. School is veel meer dan enkel leerstof.”

De aanbeveling van de experts was nochtans om een afkoelingsperiode te organiseren en alle scholen per direct te sluiten tot na de kerstvakantie. Daar heeft Ilse gemengde gevoelens over: “Kijk, wij willen openblijven, dat hebben we altijd gezegd. Maar ik ben wel van mening dat de experts weten waarover ze spreken. Er zouden volgens mij inderdaad minder besmettingen zijn bij een sluiting. Plus, dan is iedereen ook op hetzelfde moment thuis. Nu volgen sommige kinderen gedurende lange tijd afstandsonderwijs, anderen niet. Dat is ook niet evident.”

Jojo-politiek

Dit advies werd echter niet gevolgd door de politiek. Wel worden de quarantaineregels strenger: bij twee besmettingen moet de gehele klas thuisblijven. “Weer een nieuwe regel”, zucht Ilse. “Die jojo-politiek is heel vermoeiend. Het is een heikele situatie voor iedereen, ook voor diegene die beslissingen moeten nemen, maar het mag dan eens gedaan zijn met die politieke borstklopperij. Ik droom van coherente en duidelijke beslissingen, een utopie vrees ik.”

Over de mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar is Ilse kort. “Het zal moeten, ook al is dat allesbehalve evident voor zo’n jonge kinderen en zijn er veel vragen over het nut ervan. We leggen ons neer bij de feiten en maken er het beste van.”