Vrije basisschool De Zonnebloem Ardooie kleurt straks groen

In de vrije basisschool De Zonnebloem spreken ze van een historische stap wat betreft het uitzicht en de inrichting van de school. Na veel voorbereiding en ontwerpen zijn de werken gestart om van de betegelde speelplaats een groene speelruimte te maken. Met groot materieel is de start gegeven om deze oase van groen aan te leggen in het centrum van de gemeente. Nu is het nog een werf, maar in het voorjaar van volgend jaar wordt het groen aangeplant en daarvoor rekent de school op veel vrijwillige handen en groene vingers. (JM/foto JM)