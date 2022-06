Vrije basisschool De Verrekijker opent nieuwe vleugel: Villa Margriet in gebruik genomen

In aanwezigheid van ouders, leerkrachten, directie en leden van het schoolbestuur en de schoolraad heeft vrije basisschool De Verrekijker in de Hoogstraat een nieuwe vleugel geopend. Het was voorheen de woning van de in 2020 overleden Margaretha Deschuytter en kreeg de toepasselijke naam ‘Villa Margriet’.

Wijlen Margaretha Deschuytter – ze overleed in maart 2020 op een zucht van haar 108ste verjaardag – woonde tot november 2013 in een verouderde woning pal naast de vrije basisschool. Toen Margaretha naar het rusthuis trok, bleek haar eigendom een echte opportuniteit voor de school die met plaatsgebrek kampte. Het schoolbestuur kon de woning kopen en na intensieve verbouwingswerken werd het vernieuwde gebouw deze maand in gebruik genomen.

“Het was een lange en intensieve periode om te komen tot waar we nu staan”, zegt directeur Jan Candaele. “In december 2016 zijn wij ons beginnen informeren bij Margriet en haar aanverwanten en op 11 januari 2017 werd de compromis getekend. Ik weet nog dat Margriet met haar volle verstand en volle goesting toezegde. Maar de overeenkomst was onder voorwaarde dat het kabinet van onderwijs financiële toezeggingen zou doen. We stelden een subsidiedossier op, maar het was wachten en wachten en wachten op een antwoord… Zo lang, dat ik me meerdere keren zorgen heb gemaakt. Margriet had toen immers al wat gezondheidsproblemen. Gaat het lukken of gaat het niet lukken? Ik heb het mij vaak afgevraagd. Maar eind juni 2017 kwam de goedkeuring van Agion en op 5 juli werd de verkoopakte definitief ondertekend. Een echte opluchting!”

“Binnen het jaar moesten we een verbouwingsdossier opstellen en in oktober 2019 kregen we ook hiervoor groen licht van Agion. Ik dacht: nu zijn we goed en wel vertrokken, maar dat was even anders. De kraanwerken waren een halve dag bezig of ze werden stilgelegd omwille van funderingsproblemen. Alles platgooien, mocht niet. Wij hadden immers toelating om te verbouwen, maar niet om een nieuwbouw te zetten. Meter per meter werd nieuw beton gegoten… goed voor een half jaar vertraging. Vervolgens kon het hout voor het dak niet geleverd worden… Maar eind goed, al goed, op 20 mei kon het gebouw in gebruik genomen worden. Het derde leerjaar nam de bovenverdieping in en de eerste kleuters zitten beneden. Op 1 september verhuist ook het tweede leerjaar naar de nieuwe vleugel.”

Verstelbare banken

In zijn toespraak bedankte Jan Candaele de ouderraad die een financiële bijdrage leverde bij de aankoop van materiaal, maar ook meehielp aan vele lastminute klussen. Mark Desaver en Koen Blomme schonken namens Cera tien verstelbare banken en stoelen. En priester Jan kwam de nieuwe vleugel zegenen.

“Van Margriet gesproken”, merkt Jan Candaele nog op. “Een handgeschreven notitieboekje uit de jaren 20 dat in haar woning lag, verhuisde mee naar de nieuwbouw en krijgt er een mooi plaatsje. Het staat vol met haar levenswijsheden!”

Of zijn school nu in orde is en hij een versnelling lager kan schakelen, vragen we Jan Candaele nog. Maar dat blijkt ijdele hoop. “We lieten een energiescan uitvoeren op onze oude gebouwen. Die was uiteraard niet zeer positief. De oudbouw is dan ook niet geïsoleerd, iets wat vroeg of laat moet gebeuren. We zullen nog niet zonder werk vallen”, glimlacht de directeur.