Vrije basisschool De Tandem Roksem neemt intrek in nieuw gebouw

De hele schoolgemeenschap, leerlingen, directie en leerkrachten, hebben enorm uitgekeken naar deze dag. Maandag 7 maart was het zo ver: de verhuizing naar de spiksplinternieuwe school. Leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgen vanaf nu les in hun mooie, moderne en lichtrijke klassen.

De afbraak van het oude gebouw van de school, daterend uit de jaren 20 van de vorige eeuw, café ’t Centrum en nog een woning startte in 2019. “Het was de bedoeling om op 1 september 2022 met beide afdelingen, Roksem en Westkerke, te verhuizen. Maar het leek ons opportuun om al met de leerlingen die een hele tijd in de containers les kregen, het nieuwe gebouw in gebruik te nemen”, zegt directeur Lieve Mergaert. Dat gebeurde op traditionele manier met het doorknippen van een lint.

“We hebben hard gewerkt tijdens de Krokusvakantie om die eerste dag in onze nieuwe school zo comfortabel mogelijk te laten starten en dat is ons dankzij vele helpende handen, van ons team en van de leerlingen, gelukt”, is de directeur dankbaar. Ze verwende haar 90 leerlingen met een doosje snoep om haar appreciatie voor de inspanningen te tonen.

Voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten was het een spannende morgen. “Het leek wel 1 september”, lacht juf Delfien Vanhee.

En op 1 september wordt het straks nog eens spannend, want dan verhuizen de kleuters en leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar ook. Zij krijgen nog enkele maanden les in het ook al oude gebouw in Westkerke. “De tweede fase van de werken start nu, zodat we volgend schooljaar allemaal – dan met 250 leerlingen – van deze prachtige school kunnen genieten”, is de directeur trots.