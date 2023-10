Vrije basisschool De Fontein wint wisselbeker

In het kasteelpark werd door de sportdienst de jaarlijkse scholenveldloop georganiseerd voor alle Zonnebeekse scholen. De vijf scholen vaardigden samen 750 deelnemers af. Vrije basisschool De Fontein uit Passendale won de wisselbeker. We zien de vertegenwoordigers van de scholen in het gezelschap van burgemeester Ingrid Vandepitte, schepenen Jan Vandoolaeghe en Koen Meersseman samen met de vertegenwoordiger van de sportdienst. De Fontein won 32 medailles, De Biesweide 31, De Regenboog 17, De Zonnebloem 18 en De Wijzer 10. (foto ZB)