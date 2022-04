Vrije Basisschool De Driespan Gistem investeert in infrastructuur: “Ingrijpen was hoognodig”

De kleutertjes van basisschool De Driespan hebben wat te vieren. Na flink wat verbouwingswerken kunnen ze nu terecht in splinternieuw sanitair, maar ook de leerkrachten zien hun infrastructuur ferm verbeterd. “Investeren in leerlingen en leerkrachten, dat is ook investeren in je gebouw”, weet directeur Evelien Bulcke.

We moeten allemaal de roep van Moeder Natuur beantwoorden. En zeg nu zelf, dat doen we het liefst op aangenaam en comfortabel sanitair. Zo ook de 72 kleutertjes van het eerste tot en met het derde jaar van De Driespan in de Gistelse Tempeldreef. “Ons sanitair was sterk verouderd. Ik kan er moeilijk een exact jaartal op kleven, maar het dateerde zeker van vóór de jaren tachtig”, schetst directeur Evelien Bulcke.

“De voorbijgestreefde technieken zorgden ook voor lekkage en bijkomende kosten. En bovendien werd steeds met stadswater gespoeld. Kortom: hoog tijd om alles eens deftig onder handen te nemen.” Zo zijn er nu vier handige hangtoiletten en een toilet voor personen met een beperking. “De wc’s werken nu ook op regenwater. Hiervoor moesten we wel een regenwaterput installeren. Dat gebeurde in de voortuin van de schoolsite. Omdat we het stuk grond dan ook moesten herstellen, maakten we van de gelegenheid gebruik om de zone op te smukken en aantrekkelijker te maken. Zo lopen er nu enkele kippen rond – en krijgt de tuin een leuk educatief luik – is er een nieuw pad, brievenbus en poortje.”

Basiscomfort

Ook de tien vol- en deeltijdse medewerkers en leerkrachten werden niet vergeten. “Vroeger hadden we een soort van kast met daarin een enkele spoelbak. We trokken de geldbuidel open om een nuttige keuken te installeren: naast een wasbak kunnen de medewerkers gebruik maken van een koelkast, microgolfoven en vaatwasmachine. Zo komen we tegemoet aan het basiscomfort voor iedereen. Investeren in leerlingen en personeel, is investeren in je schoolgebouw.” De renovatie kostte ongeveer 125.000 euro en kwam tot stand via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), wiens kerntaak het is om schoolinfrastructuur te subsidiëren.

Op afspraak

“Omdat we ook dit schooljaar beperkingen hadden omwille van corona, hebben de ouders van huidige leerlingen de school nog niet kunnen bezoeken en de vernieuwingen nog niet gezien”, geeft de directeur mee. “Daarom werden ze afgelopen vrijdag uitgenodigd voor een rondleiding. Vorig weekend hielden we ook een opendeurdag.” Het bezoekmoment gemist? De Driespan ontvangt ook ouders op afspraak.

(TVA)

Alle informatie: http://www.driespan.be en 059 27 83 40.