Vrije basisschool Boezinge neemt afscheid van juffen Corinne en Caroline: “Een fantastische carrière”

Juf Corinne van het zesde leerjaar en juf Caroline van de tweede kleuterklas trekken de schoolpoort van GVB Boezinge definitief achter zich dicht. Beide Boezingse juffen staan sinds hun twintigste voor de klas en mogen nu genieten van een welverdiend pensioen.



Voor Corinne Vervenne (61) is de cirkel rond. Als echte Boezingse begon ze haar schooljaren als kleutertje in de school in Boezinge waar ze heel haar carrière lesgaf en waar ze haar schoolloopbaan op 30 juni ook zal beëindigen.

Eigen kinderen in klas

“Ik woon al heel mijn leven in Boezinge en zat hier in het kleuter- en lager onderwijs in de toen nog alleen meisjesschool met zuster directrice. Daarna volgden zes jaar moderne in het Lyceum in Ieper en twee jaar lager onderwijs in Tielt. Toen ik op mijn 20ste afstudeerde mocht ik hier meteen beginnen lesgeven in het zesde leerjaar in de plaats van meester Cyriel Degezelle die in ziekteverlof ging. Als jongste leerkracht moest ik het volgende jaar naar de afdeling Pilkem naar het eerste en tweede leerjaar, meteen het laatste jaar van lager onderwijs in Pilkem waardoor ik weer naar Boezinge kon naar het vijfde leerjaar. Meester Willy was toen directeur. Doorheen de jaren stond ik afwisselend in het vijfde en zesde leerjaar waarvan de laatste elf jaar in het zesde. Ik heb mijn eigen kinderen in de klas gehad en vorig jaar nog mijn kleinzoon.”

Juf Corinne Vervenne (links) en juf Caroline Feys. © FB

Caroline Feys (59) kan als kleuteronderwijzer op TBS. “Dat is Ter Beschikking Stelling waardoor je vroeger met pensioen kan. Mijn kleuter en lager deed ik in Hollebeke vanwaar ik afkomstig ben. Na zes jaar sociaal-technische wetenschappen in Immaculata deed ik twee jaar kleuterleidster in Gent aan het Crombeen Instituut, wat nu Artevelde is. Ik ben van de laatste generatie waarvan de opleiding twee jaar was. Als twintigjarige ben ik in 1984 beginnen tewerken: twee jaar interims overal rond van Merkem tot Zillebeke, Wervik, Vlamertinge en verder. In 1986 trouwde ik met Geert Pattyn uit Boezinge en ik ben dan als 22-jarige hier mogen starten in onze woonplaats als ambulante kleuterleerkracht. Ik kwam terecht in de verschillende afdelingen Boezinge, Zuidschote en Pilkem. In 1989 kreeg ik in Boezinge een eigen peuterklas. Na twintig jaar deed ik dan enkele jaren het eerste kleuter en vervolgens de laatste vijftien jaar de tweede kleuterklas.”

Intrede computer

Voor beiden was de grootste verandering in al die jaren het digitale tijdperk. “Ook bij de kleuters deden de computer en iPad op groot scherm hun intrede en moesten we daarmee leren werken”, zegt juf Caroline. “ Vroeger moesten we veel zelf tekenen, nu duw je op een knopje en het komt uit de computer. De kinderen zijn door het aanbod in de maatschappij iets rijper dan vroeger maar het blijven nog altijd kleuters en alle ontwikkelingsdoelen blijven belangrijk. Het mooie aan onze job is dat je kleuters en leerlingen ziet groeien en bloeien.”

“Het mooie aan onze job is dat je kleuters en leerlingen ziet groeien en bloeien”

Juf Corinne is met de intrede van de computer zelf computerlessen gaan volgen in het VTI op eigen kosten. “We moesten pc-lessen geven aan de kinderen en moesten het meeste zelf uitzoeken, zelf weer op de schoolbanken gaan zitten leek mij de kortste weg om helemaal mee te zijn. Door Smartschool en e-mail zijn we meer bereikbaar, ook voor ouders.” Beiden hebben veel speciale momenten meegemaakt in hun carrière maar de uitschieter was toch de coronaperiode. “Niet naar school kunnen en mogen komen, online vergaderen en online les en opdrachten geven van thuis uit, de regels die constant veranderden… Corona was een heel moeilijke periode. Iets wat er ook serieus heeft ingehakt is het onverwachte overlijden van onze goede collega meester Stefaan Phlypo in 2020, we missen hem nog altijd op school.”

Genieten

Caroline gaat nu wat meer genieten van haar kinderen en drie kleinkinderen onder wie een tweeling, van af en toe een reisje en fietsen. Corinne, die vier kleinkinderen heeft, zal de school in Boezinge nog niet volledig loslaten. “Door de kleinkinderen op te halen die hier naar school gaan, zal het contact nog blijven. Mijn man André Bocket gaat ook met pensioen op 1 september, dan gaan we meer tijd hebben voor elkaar en voor de kleinkinderen.”

“We hebben een fantastische carrière gehad,” besluit Caroline, “en zouden meteen opnieuw hetzelfde doen.” (FB)