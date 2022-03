Vrije basisschool Blijdhove in Menen huldigt nieuwe turnzaal feestelijk in

Negentien jaar nadat gewezen directeur Eddy Soetaert een bouwaanvraag indiende voor een nieuwe turnzaal kunnen de leerlingen van VBS Blijdhove elke schooldag sporten in een prachtig afgewerkte nieuwbouw. Die bevat onder andere kleedkamers, douches en een sanitair blok.

Ook de heraangelegde speelplaatsen met nieuwe overkappingen maken deel uit van hetzelfde investeringsdossier. De totale kost van het project bedraagt 1.200.000 euro, waarvan 60% gesubsidieerd werd.

Voor een officiële opening en feestelijke receptie was het wachten tot de coronabarometer code geel aanwees. Architect Matthias Devriese, aannemer Bruno Vanwynsberghe, directeur Jeremy Planckaert, voorzitter Hilde Deleu van het schoolbestuur, oud-directeur Eddy Soetaert en algemeen directeur Benny Tarras zijn opgetogen met het eindresultaat.

Nieuwe school

“De voorbije jaren hebben we letterlijk gebouwd aan een nieuwe school, en daar haal ik erg veel voldoening uit”, weet directeur Jeremy Planckaert. “En we zijn nog niet klaar met verbouwen. Momenteel zijn we twee kleuterklassen aan het renoveren. Binnenkort pakken we ook de toiletten nabij de refter aan.”

(CB)